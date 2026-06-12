Curier Județean

PERCHEZIȚII în Sohodol și Horea: Bărbat de 50 de ani, cercetat de polițiști după ce a transport lemne la altă locație decât cea trecută în aviz

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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ALBA FEST 2026

PERCHEZIȚII în Sohodol și Horea: Bărbat de 50 de ani, cercetat de polițiști după ce a transport lemne la altă locație decât cea trecută în aviz

Polițiștii Serviciului Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară, în comunele Sohodol și Horea, județul Alba.

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Din cercetări a reieșit că un bărbat, în vârstă de 50 de ani, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi transportat cantitatea de 17,98 mc de lemn rotund din specia rășinoase, pentru care s-a emis aviz de însoțire în aplicația Sumal 2.0 și pe care fi descărcat-o la o altă locație decât cea menționată în aviz.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate, la domiciliul bărbatului, precum și la punctul de lucru al societății comerciale, au fost identificate și ridicate mijloace materiale de probă utile cauzei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăierea fără drept de arbori, furtul de arbori și transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoțite de avizul de însoțire a materialelor lemnoase sau fără proveniență legală.

Acțiunea s-a desfășurat în cadrul operațiunii „JUPITER”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 9 iunie 2026.

Foto: arhivă

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