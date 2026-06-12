PERCHEZIȚII în Sohodol și Horea: Bărbat de 50 de ani, cercetat de polițiști după ce a transport lemne la altă locație decât cea trecută în aviz
PERCHEZIȚII în Sohodol și Horea: Bărbat de 50 de ani, cercetat de polițiști după ce a transport lemne la altă locație decât cea trecută în aviz
Polițiștii Serviciului Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară, în comunele Sohodol și Horea, județul Alba.
Citește și: VIDEO | Acțiune pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori în Alba: Amenzi de peste 120.000 lei și aproape 42.000 mc de lemn confiscat
Din cercetări a reieșit că un bărbat, în vârstă de 50 de ani, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi transportat cantitatea de 17,98 mc de lemn rotund din specia rășinoase, pentru care s-a emis aviz de însoțire în aplicația Sumal 2.0 și pe care fi descărcat-o la o altă locație decât cea menționată în aviz.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate, la domiciliul bărbatului, precum și la punctul de lucru al societății comerciale, au fost identificate și ridicate mijloace materiale de probă utile cauzei.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăierea fără drept de arbori, furtul de arbori și transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoțite de avizul de însoțire a materialelor lemnoase sau fără proveniență legală.
Acțiunea s-a desfășurat în cadrul operațiunii „JUPITER”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 9 iunie 2026.
Foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
12 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
12 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează vineri, 12 iunie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier […]
PERCHEZIȚII la Sântimbru: Administratorul unei firme REȚINUT de polițiști, după ce și-ar fi pus angajații să întroducă date false despre identitatea șoferilor și destinatarii reali ai transporturilor de lemne
PERCHEZIȚII la Sântimbru: Administratorul unei firme REȚINUT de polițiști, după ce și-ar fi pus angajații să întroducă date false despre identitatea șoferilor și destinatarii reali ai transporturilor de lemne Administratorul unei firme din Sântimbru a fost reținut de polițiști, după ce și-ar fi pus angajații să întroducă date false despre identitatea șoferilor și destinatarii reali […]
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 22.06-28.06.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 15.06-21.06.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 22.06-28.06.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 15.06-21.06.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică în mai multe localități din județul Alba. Întreruperile programate pentru intervalul 22.06-28.06.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1 SEBES, Strada 8 MARTIE 23/06/2026 09:00 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
S-a redeschis circulația rutieră pe DN 7C – Transfăgărășan, între Bâlea Cascadă și Piscul Negru. Recomandări CNAIR
S-a redeschis circulația rutieră pe DN 7C – Transfăgărășan, între Bâlea Cascadă și Piscul Negru. Recomandări CNAIR Compania Națională de...
Nereguli la peste 85% dintre operatorii de schimb valutar verificați descoperite de ANAF: Sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei
Nereguli la peste 85% dintre operatorii de schimb valutar verificați descoperite de ANAF: Sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei...
Știrea Zilei
FOTO | PERCHEZIȚII BCCO și DIICOT Alba Iulia, în două dosare de trafic de droguri de risc și droguri de mare risc. Doi bărbați reținuți. Ce au descoperit anchetatorii
PERCHEZIȚII BCCO și DIICOT Alba Iulia, în două dosare de trafic de droguri de risc și droguri de mare risc....
ACCIDENT rutier pe o stradă din Alba Iulia: Un șofer BĂUT a intrat cu o autoutilitară într-o balustradă metalică și două tablouri electrice după ce i-a explodat o anvelopă
ACCIDENT rutier pe o stradă din Alba Iulia: Un șofer BĂUT a intrat cu o autoutilitară într-o balustradă metalică și...
Curier Județean
12 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
12 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
PERCHEZIȚII la Sântimbru: Administratorul unei firme REȚINUT de polițiști, după ce și-ar fi pus angajații să întroducă date false despre identitatea șoferilor și destinatarii reali ai transporturilor de lemne
PERCHEZIȚII la Sântimbru: Administratorul unei firme REȚINUT de polițiști, după ce și-ar fi pus angajații să întroducă date false despre...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare...
Parcare publică cu 82 de locuri, amenajată la baza sportivă din Tiur. Investiție de peste 1 milion de lei
Parcare publică cu 82 de locuri, amenajată la baza sportivă din Tiur. Investiție de peste 1 milion de lei Primăria...
Opinii Comentarii
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii 8 ani. Rânduieli, tradiții și semnificații
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii opt ani. Rânduieli, tradiții...
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...