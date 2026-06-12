Nereguli la peste 85% dintre operatorii de schimb valutar verificați descoperite de ANAF: Sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei

Inspectorii ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, au identificat nereguli fiscale la peste 85% dintre operatorii economici controlați în cadrul unui proiect-pilot desfășurat la nivel național în domeniul schimbului valutar.

Controalele au vizat 33 de operatori economici, cu activitate desfășurată prin 54 de puncte de lucru, selectați pe baza analizelor de risc ale instituției.

Potrivit unui comunicat transmis de ANAF, sancțiunile aplicate până în prezent se ridică la 3.454.520 de lei, din care amenzi contravenționale în valoare totală de 1.112.000 de lei și confiscări de 2.342.520 de lei. Verificările au fost finalizate pentru majoritatea contribuabililor incluși în proiect, în timp ce în cazul a 10 contribuabili controalele sunt încă în desfășurare, conform Știri pe Surse.

Principalele abateri constatate de inspectorii Antifraudă au fost nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, prin neemiterea bonurilor fiscale, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și efectuarea unor tranzacții de vânzare-cumpărare de valută pentru persoane fizice fără ca acestea să fie realizate exclusiv pe baza actului de identitate sau a unui document echivalent.

ANAF arată că inspectorii au utilizat o abordare integrată de control, corelând datele din documentele financiar-contabile și fiscale cu informațiile disponibile, inclusiv cu înregistrările sistemelor de supraveghere video deținute de societățile verificate.

Instituția precizează că au fost identificate și situații de neconformare privind obligația de asigurare a supravegherii și înregistrării activității în fiecare punct de schimb valutar, în sistem digital, permanent. În unele cazuri, au fost constatate diferențe semnificative între activitatea desfășurată efectiv și operațiunile reflectate în evidențele fiscale și contabile.

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