Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 22.06-28.06.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 15.06-21.06.2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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ALBA FEST 2026

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 22.06-28.06.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 15.06-21.06.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică în mai multe localități din județul Alba.

Întreruperile programate pentru intervalul 22.06-28.06.2026

Nr.crt.   ADRESA INTERVAL

1 SEBES, Strada 8 MARTIE 23/06/2026 09:00 – 23/06/2026 17:00
2 SEBES, Strada ALUNELULUI 23/06/2026 09:00 – 23/06/2026 17:00
3 SEBES, Strada AUREL VLAICU 23/06/2026 09:00 – 23/06/2026 17:00
4 SEBES, Strada DRUMUL SIBIULUI 23/06/2026 09:00 – 23/06/2026 17:00
5 SEBES, Strada FANTANA DE AUR 23/06/2026 09:00 – 23/06/2026 17:00
6 SEBES, Strada STICLARULUI 23/06/2026 09:00 – 23/06/2026 17:00
7 SEBES, Strada ABATORULUI 22/06/2026 09:00 – 22/06/2026 15:00
8 SEBES, Strada AVIATOR GHE. OLTEANU 22/06/2026 09:00 – 22/06/2026 15:00
9 SEBES, Strada DECEBAL PARTIAL 22/06/2026 09:00 – 22/06/2026 15:00
10 SEBES, Strada DOROBANTI PARTIAL 22/06/2026 09:00 – 22/06/2026 15:00
11 SEBES, Strada NICOLAE BALCESCU PARTIAL 22/06/2026 09:00 – 22/06/2026 15:00
12 SEBES, Strada PIATA DACIA 22/06/2026 09:00 – 22/06/2026 15:00
13 SEBES, Strada PIETII 22/06/2026 09:00 – 22/06/2026 15:00
14 SEBES, Strada PROGRESULUI 22/06/2026 09:00 – 22/06/2026 15:00

Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 15.06-21.06.2026

Nr.crt.   ADRESA INTERVAL

1 ALBA IULIA, Strada CABANEI 19/06/2026 08:00 – 19/06/2026 15:00
2 ALBA IULIA, Strada CATINEI 19/06/2026 08:00 – 19/06/2026 15:00
3 ALBA IULIA, Strada CIUCASULUI 19/06/2026 08:00 – 19/06/2026 15:00
4 ALBA IULIA, Strada CORNISTEI 19/06/2026 08:00 – 19/06/2026 15:00
5 ALBA IULIA, Strada FAGULUI 19/06/2026 08:00 – 19/06/2026 15:00
6 ALBA IULIA, Strada GRADINILOR 19/06/2026 08:00 – 19/06/2026 15:00
7 ALBA IULIA, Strada MACESULUI 19/06/2026 08:00 – 19/06/2026 15:00
8 ALBA IULIA, Strada PALTINIS 19/06/2026 08:00 – 19/06/2026 15:00
9 ALBA IULIA, Strada PESCARILOR 19/06/2026 08:00 – 19/06/2026 15:00
10 ALBA IULIA, Strada RACHITEI 19/06/2026 08:00 – 19/06/2026 15:00
11 ALBA IULIA, Strada SARDULUI 19/06/2026 08:00 – 19/06/2026 15:00
12 ALBA IULIA, Strada STEJARULUI 19/06/2026 08:00 – 19/06/2026 15:00
13 CRICAU, Strada PRINCIPALA PARTIAL 18/06/2026 08:00 – 18/06/2026 14:00
14 SEBES, Strada TRANSILVANIA BL 2 C 18/06/2026 08:00 – 18/06/2026 11:00
15 SANTIMBRU, Santimbru Fabruca(colonie), Colonie principala 17/06/2026 09:00 – 17/06/2026 14:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica:  Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

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