DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 22.06-28.06.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 15.06-21.06.2026

PERCHEZIȚII la Sântimbru: Administratorul unei firme REȚINUT de polițiști, după ce și-ar fi pus angajații să întroducă date false despre identitatea șoferilor și destinatarii reali ai transporturilor de lemne Administratorul unei firme din Sântimbru a fost reținut de polițiști, după ce și-ar fi pus angajații să întroducă date false despre identitatea șoferilor și destinatarii reali […]