Ştirea zilei

ACCIDENT rutier pe o stradă din Alba Iulia: Un șofer BĂUT a intrat cu o autoutilitară într-o balustradă metalică și două tablouri electrice după ce i-a explodat o anvelopă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 46 de minute

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ALBA FEST 2026

ACCIDENT rutier pe o stradă din Alba Iulia: Un șofer BĂUT a intrat cu o autoutilitară într-o balustradă metalică și două tablouri electrice după ce i-a explodat o anvelopă

Un accident rutier s-a produs pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, după ce un bărbat de 37 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare, a pierdut controlul direcției în urma exploziei unei anvelope și a lovit o balustradă metalică și două tablouri electrice. 

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 iunie 2026, în jurul orei 11.35, polițiștii rutieri din Alba Iulia au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia.

Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din comuna Stoilești, județul Vâlcea, în timp ce conducea o autoutilitară, pe strada Alexandru Ioan Cuza, din cauza exploziei anvelopei din dreapta față a autoutilitarei, ar fi pierdut controlul asupra acesteia și a intrat în coliziune cu balustrada metalică și două tablouri electrice, aflate pe partea dreaptă a sensului de mers.

În urma evenimentului, au rezultat doar pagube materiale.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

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