Curier Județean

PERCHEZIȚII la Sântimbru: Administratorul unei firme REȚINUT de polițiști, după ce și-ar fi pus angajații să întroducă date false despre identitatea șoferilor și destinatarii reali ai transporturilor de lemne

Ioana Oprean

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ALBA FEST 2026

PERCHEZIȚII la Sântimbru: Administratorul unei firme REȚINUT de polițiști, după ce și-ar fi pus angajații să întroducă date false despre identitatea șoferilor și destinatarii reali ai transporturilor de lemne

Administratorul unei firme din Sântimbru a fost reținut de polițiști, după ce și-ar fi pus angajații să întroducă date false despre identitatea șoferilor și destinatarii reali ai transporturilor de lemne.

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În cadrul operațiunii „JUPITER”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 11 iunie 2026, polițiștii Serviciului Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară, în comuna Sântimbru, județul Alba.

Din cercetări a reieșit că, un bărbat, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi determinat angajați ai altor societăți comerciale, să introducă în aplicația Sumal 2.0, date false cu privire la identitatea șoferilor care au efectuat transporturi de material lemnos, dar și cu privire la destinatarii reali ai materialului lemnos.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate, la domiciliul bărbatului, precum și la punctul de lucru al societății comerciale, au fost identificate și ridicate mijloace materiale de probă utile cauzei.

Față de bărbatul de 42 de ani, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice în sistemul integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecințe juridice.

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