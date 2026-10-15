Primăria Municipiului Alba Iulia a listat a șaptea emisiune de obligațiuni municipale la Bursa de Valori București: Valoare totală de 30 de milioane de euro

Primăria Municipiului Alba Iulia, unul dintre emitenții de obligațiuni municipale cu o tradiție de peste două decenii la Bursa de Valori București (BVB), listează joi, 15 octombrie, pe Piața Reglementată a Bursei, o nouă emisiune de obligațiuni municipale în valoare totală de 30 de milioane de euro, cu o maturitate de 10 ani. Este cea de-a șaptea emisiune de obligațiuni listată de Primăria Municipiului Alba Iulia la BVB.

Principalele caracteristici ale emisiunii de obligațiuni ALB36E:

Volum: 300.000 de obligațiuni cu o valoare nominală de 100 de euro fiecare

Dobândă: variabilă EURIBOR 6M + 2,50%, cu plata semi-anuală; dobânda pentru primul cupon este de 5,57% pe an

Maturitate: 30 septembrie 2036

Tip: Obligațiuni municipale dematerializate, nominative, neconvertibile, denominate în euro, garantate integral cu veniturile proprii ale Municipiului, cf. Legii nr. 273/2006 a Finanțelor Publice Locale.

Subscriere: Oferta publică s-a desfășurat în perioada 21-25 septembrie 2026, fiind adresată atât investitorilor de retail, cât și celor instituționali. Oferta a fost subscrisă de 4 obligatari, persoane juridice.

Fondurile obținute vor fi folosite pentru cofinanţarea a două proiecte aflate în execuţie şi susţinute prin fonduri europene nerambursabile, respectiv artera cu rol de culoar verde de mobilitate din zona de sud-vest a municipiului şi pasajul subteran din zona Stadionului Unirea, precum și pentru refinanţarea în vederea restructurării datoriei publice locale existente.

Oferta publică de obligațiuni a Municipiului Alba Iulia a fost suprasubscrisă cu peste 47 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că oferta a avut un nivel de subscriere de peste 250%.

”Felicităm Primăria Municipiului Alba Iulia pentru listarea celei de-a șaptea emisiuni de obligațiuni la Bursa de Valori București și pentru consecvența cu care atrage capital prin mecanismele BVB. Prin obligațiunile municipale, administrațiile locale au la îndemână un instrument financiar solid și eficient, care pune capitalul bursier direct în slujba dezvoltării de infrastructură și a modernizării. Ne dorim ca tot mai multe primării și consilii județene din țară să urmeze exemplul Alba Iulia. Piața de capital este un partener strategic pentru administrația publică și oferă primarilor și liderilor locali o sursă diversificată de finanțare pentru autostrăzi, școli, spitale, rețele de utilități sau proiecte de tranziție verde. Susținem ferm dezvoltarea acestui segment și sprijinim toate autoritățile locale care doresc să transforme proiectele comunității în realitate prin intermediul Bursei”, a declarat Remus Vulpescu, Director General Bursa de Valori București.

„Cu această a șaptea emisiune de obligațiuni, Alba Iulia continuă o relație cu piața de capital începută în 2002. Subscrierile de peste 250% din valoarea emisiunii arată interesul ridicat al investitorilor pentru obligațiunile municipiului și încrederea în capacitatea noastră de a duce mai departe proiectele de dezvoltare. Le mulțumim investitorilor și partenerilor noștri – BRD – Groupe Société Générale, Raiffeisen Bank, VMB Partners și ePrimus – pentru contribuția la succesul emisiunii, precum și Bursei de Valori București pentru susținere. Cele 30 de milioane de euro atrase ne permit să asigurăm cofinanțarea unor importante proiecte de mobilitate aflate deja în execuție și să refinanțăm o parte din datoria existentă”, a spus Gabriel Pleșa, Primarul Municipiului Alba Iulia.

De-a lungul a peste două decenii, Primăria Municipiului Alba Iulia a apelat la mecanismele de finanțare prin piața de capital listând șapte emisiuni de obligațiuni. Dintre acestea, sunt disponibile la tranzacționare în prezent emisiunea ALB36E, listată astăzi, și emisiunea ALB27, în valoare de 32 milioane de lei, care va ajunge la maturitate în noiembrie 2027. Celelalte 5 emisiuni de obligațiuni au ajuns la maturitate. Primăria Municipiului Alba Iulia poate răscumpăra anticipat obligațiunile ALB36E la data de plată a cuponului al 14-lea, aferentă anului 2033, când se împlinesc 7 ani de la data emisiunii.

În prezent sunt listate la Bursă obligațiunile a 13 municipii și 4 județe din România, dintre care una dintre ele este și prima emisiune de obligațiuni municipale verzi.

BRD – Groupe Société Générale și Raiffeisen Bank au avut calitatea de Co-aranjori ai emisiunii de obligațiuni ALB36E, iar BRD reprezintă Municipiul Alba Iulia pentru admiterea instrumentelor financiare la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei. De asemenea, VMB Partners a acționat în calitate de consultant financiar al emitentului.

„Noua emisiune de obligațiuni confirmă încrederea de care se bucură în rândul investitorilor municipiul Alba Iulia. Ne bucurăm că am contribuit la această tranzacție și felicităm emitentul pentru atragerea cu succes a 30 milioane de euro destinate finanțării proiectelor de dezvoltare și optimizării datoriei publice locale. Mulțumim investitorilor pentru interesul acordat acestei emisiuni”, a declarat Irina Neacșu, director executiv Corporate Finance, BRD – Groupe Société Générale.

„Listarea acestei emisiuni marchează o nouă etapă importantă în parcursul Municipiului Alba Iulia pe piața de capital. Este un exemplu de continuitate și credibilitate, care arată că bursa poate susține în mod concret proiecte publice relevante și poate contribui la dezvoltarea comunităților locale”, a declarat Iuliana Mușat, Investment Banking Senior Director, Raiffeisen Bank.

„Alba Iulia, unul dintre cei mai prolifici emitenți de obligațiuni municipale din România, demonstrează că piața de capital poate fi un partener constant al administrațiilor locale în finanțarea dezvoltării. Interesul investitorilor pentru această emisiune reflectă valoarea unei relații construite în peste două decenii. Obligațiunile sunt o modalitate eficientă economic și responsabilă social de a completa resursele disponibile prin programele europene și PNRR, inclusiv prin asigurarea cofinanțării locale. Ele permit corelarea finanțării cu durata de utilizare a infrastructurii publice și distribuirea în timp a costurilor unor investiții de care vor beneficia mai multe generații. Felicităm echipa Primăriei Alba Iulia, băncile partenere și investitorii pentru această emisiune, care oferă un exemplu concret și altor administrații locale”, a declarat Valentin Miron, Președinte VMB Partners, se arată într-un comunicat de presă transmis de Marketing și Comunicare Bursa de Valori București.

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