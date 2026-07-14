Primăria Alba Iulia, executată din nou de STP: Instanța a încuviințat executarea silită pentru încă o datorie

“Războiul” dintre administrația locală din Alba Iulia și Societatea de Transport Public din municipiu continuă, de data aceasta, cu un nou episod de maximă intensitate în instanțele de judecată.

Judecătoria Alba Iulia a admis recent o nouă cerere de încuviințare a executării silite îndreptată împotriva Municipiul Alba Iulia, lăsând instituția publică fără nicio cale de atac în fața unei facturi de peste 817.000 de lei. Decizia a fost pronunțată în camera de consiliu pe data de 10 iulie 2026.

Primăria Alba Iulia, executată silit pentru o datorie de peste 800.000 de lei

,,În conformitate cu disp. art. 666 C.pr.civ.. apreciind cererea ca fiind justificată, având în vedere titlul executoriu invocat, instanța o va admite și va încuviința executarea silită, prin toate modalitățile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, pentru realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, respectiv pentru realizarea obligației de plată sumei de 817.709.46 lei reprezentând facturi pentru serviciul public de transport local de persoane, actualizarea creanței cu indicele de inflație, de la data scadentei până la data plății efective, dobânda legală penalizatoare, calculată de la data scadentei până la data plății efective, precum și a cheltuielilor de executare.”, se arată în documentația studiată.

Pe lângă suma de peste 800.000 de mii de lei, instanța a stabilit că municipalitatea va fi obligată să achite:

Actualizarea creanței cu indicele de inflație, calculat de la data scadenței și până la data plății efective;

Dobânda legală penalizatoare aferentă aceleiași perioade;

Toate cheltuielile adiacente de executare silită

Primăria Alba Iulia a avut conturile blocate și a fost executată silit de STP și în trecut

Reamintim că, Primăria Alba Iulia a avut conturile blocate și a fost executată silit pentru suma de peste 13 milioane lei din facturi restante, pe data de 25 iunie 2026.

Totuși, Judecătoria Alba Iulia a admis luni, 29 iunie 2026, în dosarul nr. 6033/176/2026, cererea formulată de Municipiul Alba Iulia și a dispus suspendarea provizorie a executării silite începute în dosarul de executare nr. 123/2026 al SCPEJ Morar și Asociații, la cererea creditorului Societatea de Transport Public (STP) SA Alba Iulia.

Primarul Gabriel Pleșa: ,,Toate facturile care ne-au venit le-am plătit la zi. Deci nu avem niciun fel de datorie”

Merită menționat și faptul că primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a declarat, în repetate rânduri că administrația locală a plătit toate facturile și că, în prezent, nu există datorii în ,,războiul” cu STP:

,,În ce privește execuția bugetului, din punct de vedere al transportului, suntem la zi, încă am dat mai mult cu un milion, zic eu. Avem plăți de peste 12 milioane în acest an. Bugetul este de 24 de milioane. Sigur că mai plătim și gratuități. Toate facturile care ne-au venit, în afară de facturile de diferență pe facturile de compensare care le-am returnat, le-am plătit la zi. Deci nu avem niciun fel de datorie.”, a declarat Gabriel Pleșa, pe data de 2 iulie 2026, pentru ziarulunirea.ro .

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