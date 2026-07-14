Foto | Investiții în satul Meșcreac, din comuna Rădești: Trotuare noi, sistem modern de colectare a apelor pluviale și infrastructură pietonală sigură. În ce stadiu este proiectul

Investiții în satul Meșcreac, din comuna Rădești: Trotuare noi, sistem modern de colectare a apelor pluviale și infrastructură pietonală sigură. În ce stadiu este proiectul

Primăria Rădești continuă investițiile în dezvoltarea infrastructurii locale printr-un proiect amplu care vizează modernizarea infrastructurii pietonale și a sistemului de colectare a apelor pluviale din localitatea Meșcreac.

A fost solicitată obținerea avizului de mediu pentru investiția ce urmează să fie realizată pe drumul județean DJ 142L, pe un tronson de peste 630 de metri, cu scopul creșterii siguranței circulației, protejării infrastructurii rutiere și îmbunătățirii condițiilor de viață pentru locuitori.

Proiectul propus de Primăria Comunei Rădești reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura localității Meșcreac din ultimii ani, fiind conceput pentru a răspunde unor probleme existente de mult timp: lipsa unor trotuare continue, circulația pietonilor pe acostamente sau pe partea carosabilă și evacuarea insuficientă a apelor pluviale în anumite sectoare ale drumului județean.

Investiția se va desfășura pe ambele părți ale drumului județean DJ 142L, între kilometrii 9+531 și 10+167, acoperind o lungime totală de aproximativ 636 de metri. Lucrările vor fi executate fără modificarea structurii carosabilului existent, intervențiile fiind concentrate asupra infrastructurii pietonale și a sistemului de drenaj al apelor meteorice.

O infrastructură pietonală modernă

Elementul central al proiectului îl reprezintă amenajarea unor trotuare moderne pe ambele părți ale drumului, cu o suprafață totală de aproximativ 840 de metri pătrați și o lungime cumulată de peste un kilometru. Acestea vor fi realizate din pavele autoblocante, montate pe o structură rutieră adaptată traficului pietonal, fiind prevăzute cu borduri și rampe care vor permite accesul persoanelor cu mobilitate redusă.

Prin această investiție, circulația pietonilor va fi separată de traficul rutier, reducând considerabil riscul producerii accidentelor și oferind condiții sporite de confort pentru locuitori, copii și persoanele vârstnice.

Un sistem eficient pentru evacuarea apelor pluviale

O componentă esențială a proiectului este modernizarea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale. În prezent, scurgerea apelor meteorice poate produce eroziuni, infiltrații și degradări ale infrastructurii rutiere.

Pentru eliminarea acestor probleme, proiectul prevede realizarea unui sistem mixt de drenaj format din șanțuri betonate, rigole prefabricate și aproximativ 406 metri de canalizare pluvială subterană, completată de guri de scurgere și cămine de vizitare amplasate strategic de-a lungul traseului. Sistemul va permite preluarea controlată a apelor de pe carosabil și de pe suprafețele pietonale, reducând riscul formării bălților și al deteriorării drumului.

Accese modernizate pentru toate proprietățile

Proiectul include și refacerea acceselor către proprietățile riverane. În total vor fi modernizate 42 de accese, însumând aproximativ 580 de metri pătrați de pavaj. Pentru menținerea continuității sistemului de drenaj vor fi montate tuburi de traversare sub accese, astfel încât apa să circule fără obstacole, iar accesul proprietarilor să fie facil și sigur.

Spații verzi și un aspect urbanistic îmbunătățit

Pe lângă lucrările de infrastructură, proiectul urmărește și îmbunătățirea aspectului estetic al localității. Sunt prevăzute amenajarea a aproape 600 de metri pătrați de spații verzi și plantarea a 90 de arbuști ornamentali, contribuind atât la integrarea armonioasă a investiției în peisajul local, cât și la creșterea calității mediului înconjurător.

Beneficii pentru comunitate

Potrivit documentației tehnice, investiția va genera multiple beneficii pentru locuitorii din Meșcreac. Printre cele mai importante se numără creșterea siguranței circulației pietonale și rutiere, protejarea drumului județean împotriva degradării cauzate de infiltrațiile de apă, reducerea prafului și a băltirilor, precum și creșterea atractivității localității pentru noi investiții.

În același timp, proiectul va contribui la îmbunătățirea aspectului urbanistic al satului și la creșterea confortului locuitorilor, prin crearea unui spațiu public modern și funcțional.

Autoritățile locale subliniază că realizarea investiției este necesară pentru adaptarea infrastructurii la cerințele actuale privind siguranța rutieră și accesibilitatea. În lipsa acestor lucrări, după cum se subliniază în documentație, ar fi existat riscul continuării degradării infrastructurii existente, al menținerii circulației pietonilor pe carosabil și al accentuării problemelor generate de apele pluviale.

sursa foto: Primăria Rădești

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