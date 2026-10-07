Primăria Alba Iulia cumpără și montează două centrale termice pentru sediul Direcției de Întreținere și Administrare a Domeniului Public și Privat: Contract de lucrări de peste 80.000 de lei
Primăria Alba Iulia cumpără și montează două centrale termice pentru sediul Direcției de Întreținere și Administrare a Domeniului Public și Privat: Contract de lucrări de peste 80.000 de lei
Primăria Alba Iulia a lansat, pe 1 octombrie 2026, o invitație de participare pentru modernizarea sistemului de încălzire de la sediul Direcției de Întreținere și Administrare a Domeniului Public și Privat din strada Nicolae Bălcescu nr. 1A. Lucrările vor fi plătite din bugetul local.
Ce se achiziționează
Autoritățile locale vor să înlocuiască instalațiile din centrala termică a clădirii cu sisteme de încălzire și de preparare a apei calde menajere. Necesarul de putere este de aproximativ 100 kW, acoperit de două centrale murale de câte 48–55 kW. Acestea trebuie să funcționeze cu combustibil gazos, cu tiraj forțat, și să fie alimentate la 220–230 V/50 Hz.
Caietul de sarcini, întocmit de Direcția Tehnică Dezvoltare și datat 8 septembrie 2026, pune în sarcina ofertantului un pachet complet de lucrări:
*transportul și montarea echipamentelor noi;
*materialele necesare: țevi din cupru, izolații, cabluri electrice, fitinguri, module de cascadare, automatizare, butelie de egalizare, vase de expansiune, pompe de circulație, tubulaturi pentru evacuarea gazelor, boiler pentru apă caldă și reabilitarea instalației electrice;
*dezafectarea cazanelor și a instalației vechi;
*proiectele și modificările la instalațiile de gaz și electrice;
*punerea în funcțiune, plus alte taxe și cheltuieli neprevăzute.
Toate aceste costuri trebuie incluse în prețul ofertei. Dacă e nevoie de instruire pentru exploatarea echipamentelor, o fac specialiștii firmei de service.
Termene scurte
Livrarea trebuie făcută în 7 zile de la semnarea documentelor, iar instalarea în 10 zile de la primirea efectivă a echipamentului. Contractul prevede pentru execuție și finalizare 17 zile calendaristice de la data din ordinul de începere. Recepția echipamentelor o face comisia de recepție a mijloacelor fixe a primăriei.
Garanția este de 2 ani pentru cazanele murale, pompele de circulație, vasele de expansiune și boiler, respectiv de 3 ani pentru instalații și lucrări conexe. Responsabil din partea primăriei este Petru Câmpean, consilier UAT cu atribuții de responsabil R.S.V.T.I.
Cum se depun ofertele
Oferta se depune în plic închis la Registratura Primăriei, camera 8, sau pe e-mail la [email protected], până pe 12 octombrie 2026, inclusiv. Clarificările se solicită la aceeași adresă de e-mail, iar răspunsurile se transmit tot pe e-mail. Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Achiziții Publice, la telefon 0258/811.993.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Foto | Excelența în educație, premiată la Sebeș: 80 de cadre didactice și 372 de elevi, felicitați în cadrul unui eveniment festiv
Excelența în educație, premiată la Sebeș: 80 de cadre didactice și 372 de elevi, felicitați în cadrul unui eveniment festiv Marți, 6 octombrie, la Sebeș a fost sărbătorită Ziua Educației printr-o festivitate de premiere organizată de municipalitate, în onoarea cadrelor didactice și a elevilor care au obținut rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele desfășurate în […]
Un tronson dintr-un drum comunal din Cetatea de Baltă în pragul refacerii: Ce presupune proiectul
Un tronson dintr-un drum comunal din Cetatea de Baltă în pragul refacerii: Ce presupune proiectul Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat că autoritățile locale din comuna Cetatea de Baltă au depus solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Refacere drum de interes local – Drum comunal DC 32 – Tronsonul 2″. Lucrarea […]
Alba Iulia își face propria comisie de avizare integrată a documentațiilor de urbanism: Ce instituții vor fi reprezentate în noua structură
Alba Iulia își face propria comisie de avizare integrată a documentațiilor de urbanism: Ce instituții vor fi reprezentate în noua structură Consilierii locali din Alba Iulia vor decide vineri, 9 octombrie 2026, într-o ședință extraordinară, asupra constituirii Comisiei locale de avizare integrată a documentațiilor de amenajare a teritoriului și a documentațiilor de urbanism a Municipiului […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
7 octombrie 2026 | Noi percheziții informatice în dosarul lui Călin Georgescu: Soția fostului candidat, din nou la DIICOT
Noi percheziții informatice în dosarul lui Călin Georgescu: Soția fostului candidat, din nou la DIICOT Ancheta în dosarul de înșelăciune...
Examenul de medic specialist 2026: Peste 3.900 de candidați, un singur test pentru întreaga țară
Examenul de medic specialist 2026: Peste 3.900 de candidați, un singur test pentru întreaga țară Peste 3.900 de candidați sunt...
Știrea Zilei
Pădurea urbană de la Sebeș: „Naturalizare controlată”, care păstrează vegetația valoroasă existentă și o completează cu specii noi. A fost lansată licitația pentru execuția lucrărilor
Pădurea urbană de la Sebeș: „Naturalizare controlată”, care păstrează vegetația valoroasă existentă și o completează cu specii noi. A fost...
Primăria Alba Iulia caută un organizator pentru Târgul de Crăciun și Târgul de Paște în Cetate, pe următorii patru ani: Selecție de oferte lansată
Primăria Alba Iulia caută un organizator pentru Târgul de Crăciun și Târgul de Paște în Cetate, pe următorii patru ani:...
Curier Județean
Foto | Excelența în educație, premiată la Sebeș: 80 de cadre didactice și 372 de elevi, felicitați în cadrul unui eveniment festiv
Excelența în educație, premiată la Sebeș: 80 de cadre didactice și 372 de elevi, felicitați în cadrul unui eveniment festiv...
Primăria Alba Iulia cumpără și montează două centrale termice pentru sediul Direcției de Întreținere și Administrare a Domeniului Public și Privat: Contract de lucrări de peste 80.000 de lei
Primăria Alba Iulia cumpără și montează două centrale termice pentru sediul Direcției de Întreținere și Administrare a Domeniului Public și...
Politică Administrație
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...