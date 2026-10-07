Primăria Alba Iulia cumpără și montează două centrale termice pentru sediul Direcției de Întreținere și Administrare a Domeniului Public și Privat: Contract de lucrări de peste 80.000 de lei

Primăria Alba Iulia a lansat, pe 1 octombrie 2026, o invitație de participare pentru modernizarea sistemului de încălzire de la sediul Direcției de Întreținere și Administrare a Domeniului Public și Privat din strada Nicolae Bălcescu nr. 1A. Lucrările vor fi plătite din bugetul local.

Ce se achiziționează

Autoritățile locale vor să înlocuiască instalațiile din centrala termică a clădirii cu sisteme de încălzire și de preparare a apei calde menajere. Necesarul de putere este de aproximativ 100 kW, acoperit de două centrale murale de câte 48–55 kW. Acestea trebuie să funcționeze cu combustibil gazos, cu tiraj forțat, și să fie alimentate la 220–230 V/50 Hz.

Caietul de sarcini, întocmit de Direcția Tehnică Dezvoltare și datat 8 septembrie 2026, pune în sarcina ofertantului un pachet complet de lucrări:

*transportul și montarea echipamentelor noi;

*materialele necesare: țevi din cupru, izolații, cabluri electrice, fitinguri, module de cascadare, automatizare, butelie de egalizare, vase de expansiune, pompe de circulație, tubulaturi pentru evacuarea gazelor, boiler pentru apă caldă și reabilitarea instalației electrice;

*dezafectarea cazanelor și a instalației vechi;

*proiectele și modificările la instalațiile de gaz și electrice;

*punerea în funcțiune, plus alte taxe și cheltuieli neprevăzute.

Toate aceste costuri trebuie incluse în prețul ofertei. Dacă e nevoie de instruire pentru exploatarea echipamentelor, o fac specialiștii firmei de service.

Termene scurte

Livrarea trebuie făcută în 7 zile de la semnarea documentelor, iar instalarea în 10 zile de la primirea efectivă a echipamentului. Contractul prevede pentru execuție și finalizare 17 zile calendaristice de la data din ordinul de începere. Recepția echipamentelor o face comisia de recepție a mijloacelor fixe a primăriei.

Garanția este de 2 ani pentru cazanele murale, pompele de circulație, vasele de expansiune și boiler, respectiv de 3 ani pentru instalații și lucrări conexe. Responsabil din partea primăriei este Petru Câmpean, consilier UAT cu atribuții de responsabil R.S.V.T.I.

Cum se depun ofertele

Oferta se depune în plic închis la Registratura Primăriei, camera 8, sau pe e-mail la [email protected], până pe 12 octombrie 2026, inclusiv. Clarificările se solicită la aceeași adresă de e-mail, iar răspunsurile se transmit tot pe e-mail. Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Achiziții Publice, la telefon 0258/811.993.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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