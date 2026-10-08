Primăria Alba Iulia caută un director pentru patrimoniul public și privat: Atribuții în operaționalizarea zonei economice a municipiului și punerea în valoare a spațiilor din șanțurile Cetății Alba Carolina

Primăria municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, în data de 10 noiembrie 2026, ora 12,00 proba scrisă, din: Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia – Direcția patrimoniu public și privat – 1 post, funcție publică de conducere, pe perioadă nedeterminată – Director executiv, gradul II**

Condiții de participare:

Studii de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI): Științe sociale, Științe inginerești;

Absolvent cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare;

Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Condiții generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții de desfășurare a concursului:

Concursul (proba scrisă) se va desfășura în data de 10 noiembrie 2026, ora 12.00, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora și locul organizării interviului se va anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților nr. 5A.

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunțului, respectiv până în data de 27 octombrie 2026 inclusiv, ora 15.00, la secretarul comisiei de concurs doamna Moldot Maria, Compartimentul resurse umane.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 94 alin. (2) și, după caz, alin. (3) din anexa nr. 10 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din anexa nr. 10 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023;

b) copia cărții de identitate;

c) copia actului doveditor emis de autoritățile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naștere;

d) copia carnetului de muncă și/sau a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deținut, potrivit prevederilor din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări sau deținerea unor competențe specifice, după caz;

f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecție de către medicul de familie al candidatului, și a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;

g) cazierul judiciar;

h) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică;

i) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

Documentul prevăzut la alin. (2) lit. g) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilității și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfășurării etapei de selecție, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcția publică. În situația în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional.

Conform dispozițiilor art. VII alin. (15) din OUG nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. (7) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din Anexa nr. 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. VII alin. (17) din OUG nr. 121/2023 dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituția publică în anunțul de concurs. Dosarelor de concurs transmise de candidați la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituția publică în anunțul de concurs după terminarea programului de lucru al autorității sau instituției publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen. Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligația candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfășurării probei interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcția publică în cazul promovării concursului.

Formularul de înscriere se pune la dispoziția candidatului de către secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului și se găsește și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Alba Iulia www.apulum.ro, secțiunea „Locuri de muncă”.

Condițiile de participare, bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, et. 2 și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Alba Iulia www.apulum.ro, secțiunea „Locuri de muncă”.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, la Compartimentul resurse umane de la secretarul comisiei de concurs doamna Moldot Maria – inspector superior și la nr. de telefon: 0372/586 473.

Date de contact:

Tel: 0372/586 473

E-mail: [email protected] de contact: Moldot Maria – Inspector – Compartimentul resurse umane din Serviciul resurse umane-administrativ.

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul de recrutare în vederea ocupării postului funcție publică de conducere, vacantă Director executiv, gradul II, din cadrul Direcției patrimoniu public și privat

Bibliografie generală

1. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

2. Constituția României republicată;

3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare;

4Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografie specifică

5 Ordonanța nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

6.Legea nr.51/2006 republicată,Legea serviciilor comunitare de utilități publice , cu modificările și completările ulterioare;

7.Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;

8.Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare;

TEMATICA

Pentru concursul de recrutare în vederea ocupării postului funcție publică de conducere, vacantă Director executiv, gradul II, din cadrul Direcției patrimoniu public și privat

Tematica generală

1.Partea I, titlul I și titlul II ale părții a-II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I și II ale părții a VI-a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

partea I (Dispoziții generale),titlul I (Guvern) și titlul II (Administrația publică centrală de specialitate) ale părții a II-a ,titlul I(Prefectul și subprefectul) al părții a IV-a,titlul I (Dispoziții generale) și II ( Statutul funcționarilor publici) ale părții a VI-a O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea III-a ,titlul V Capitolul VIII (Actele autorităților administrației publice locale) și Titlul VII (Alte dispoziții aplicabile administrației publice locale), Capitolul I ( Secretarul general a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale),Partea V-a Capitolul III (Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ-teritoriale) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

2. Constituția României republicată; – tematica cuprinde bibliografia integral

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare; – tematica cuprinde bibliografia integral

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare; – tematica cuprinde bibliografia integral

Tematica specifică integral

5 Ordonanța nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul I -Capitolul I V

6. Reglementări privind Legea nr.51/2006 republicată,Legea serviciilor comunitare de utilități publice , cu modificările și completările ulterioare; -integral

7. Reglementări privind Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare; -integral

8 Reglementări privind. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare;

FIȘA POSTULUI

Informații generale privind postul

Denumirea postului: Director executiv

Nivelul postului: conducere

Scopul principal al postului: conducerea și coordonarea activității Direcției patrimoniu public și privat

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

Studii de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI): Științe sociale, Științe inginerești .

Studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Perfecționări (specializări):

Cunoștințe operare/programare pe calculator (necesitate și nivel):

Limbi străine (necesitate și grad de cunoaștere):

Abilități, calități și aptitudini necesare:

– capacitate de integrare și lucru în echipă;

– capacitate ridicată de comunicare;

– creativitate, perseverență, responsabilitate;

– tenacitate și exigență;

– asumarea responsabilității;

– pregătire profesională temeinică

– valorificarea experienței dobândite;

– loialitate față de interesele instituției.

Cerințe specifice: călătorii frecvente, delegări, detașări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit;

Competența managerială:

– obiectivitate și imparțialitate,

– abilitate organizatorică de a negocia și media conflictele;

– perseverență în realizarea atribuțiilor și obiectivelor individuale și ale serviciului.

Atribuțiile postului:

– cunoaște și pune în aplicare legislația în vigoare, a Hcl-urilor aprobate , specifice funcției publice și a domeniului de activitate;

– aplică și execută legile și reglementările legale în vigoare, în domeniul administrării domeniul public și privat, al bunurilor publice;

– organizează, coordonează, îndrumă și verifică contractele de servicii/ lucrări/mentenanță și de orice altă natură aflate în derulare la nivelul direcției;

– planifică, organizează, coordonează și răspunde de activitatea Direcției patrimoniu public și privat;

– participă la verificarea situațiilor de lucrări, întocmirea notelor de fundamentare, referatelor de necesitate, notelor estimative, notelor justificative, pentru obiective de investiții (inclusiv documentația aferentă), reparații capitale (inclusiv documentația aferentă), reparații curente (inclusiv documentația aferentă), a principalelor servicii necesare bunei administrări a patrimoniu public și privat aflate în administrarea Municipiului Alba Iulia;

– propune și centralizează necesarul în vederea întocmirii listei de investiții, listei reparațiilor curente și capitale precum și a serviciilor și produselor aparținând domeniului public.

-verifică activitatea de relocare și prelungire a avizelor acordate, stadiul de derulare a activității de avizare/predare-primire amplasament/recepție preliminară/finală branșament/racord/extindere

– verifică sesizările și reclamațiile persoanelor fizice și juridice referitoare la activitățile desfășurate pe domeniul public al Municipiul Aba Iulia

– asigură împreună cu Direcția Generală Poliție Locală a Municipiului Alba Iulia, conservarea patrimoniului din administrare și sporirea gradului de siguranță al vizitatorilor

– asigură evidența și gestionarea bunurilor publice (clădiri, rețele edilitare, dotări, etc.)

– aplică și execută legile și reglementările legale în vigoare specifice domeniului de activitate;

– conduce și coordonează activitatea de achiziții publice, pregătiri și urmărire în execuție pentru reparațiile finanțate din bugetul local fonduri speciale și alte fonduri constituite conform legii;

– organizează, conduce și controlează activitatea direcției

– stabilește prioritățile și asigură corelarea lucrărilor în cadrul obiectivelor la care colaborează mai mulți investitori;

– asigură administrarea și gestionarea în condiții de eficiență a patrimoniului încredințat de consiliul local, manifestând o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului, luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale;

– se preocupă în permanență de perfecționarea pregătirii profesionale a întregului personal din subordine, de însușirea legislației în vigoare;

– completarea pontajului-evidenței privind prezența personalului din cadrul direcției;

– conlucrează cu celelalte direcții și servicii publice, pe domeniul său de activitate;

– constată și face propuneri pentru executarea unor lucrări de reparații la obiectivele din proprietatea domeniului public;

– respectă reglementările și standardele relevante în domeniul calității și al controlului intern, aprobate la nivelul instituției;

– este dator să-și îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și conștiinciozitate îndatoririle de serviciu și să se abțină de la orice faptă sau afirmație care ar putea aduce prejudicii instituției;

– răspunde de păstrarea programului de muncă și de folosirea integrală a timpului de lucru, exclusiv în interesul serviciului;

– coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice, a activităților procedurale, a situației procedurilor, a sistemului de monitorizare, raportare și informare către conducătorul entității publice;

– coordonează și monitorizează procesul de dezvoltare și operaționalizare a zonei economice a municipiului Alba Iulia;

– elaborează și urmărește implementarea planului de dezvoltare a zonei economice și propune măsuri pentru accelerarea investițiilor;

– coordonează activitățile necesare pregătirii terenurilor destinate investițiilor, în colaborare cu compartimentele de specialitate;

– monitorizează realizarea infrastructurii și utilităților necesare funcționării zonei economice și urmărește respectarea graficelor de implementare;

– asigură corelarea activităților desfășurate de structurile implicate în dezvoltarea zonei economice;

– identifică și promovează oportunități de investiții în municipiul Alba Iulia și dezvoltă relații cu investitori naționali și internaționali;

– elaborează și actualizează portofoliul oportunităților investiționale ale municipiului;

– oferă suport și asistență investitorilor pe parcursul etapelor premergătoare implementării investițiilor și facilitează relația acestora cu structurile administrației publice locale;

– inițiază și organizează întâlniri, prezentări și evenimente de promovare economică destinate atragerii investițiilor;

– identifică oportunități de valorificare economică a bunurilor din domeniul public și privat al municipiului;

– elaborează propuneri privind utilizarea eficientă a terenurilor și spațiilor aflate în patrimoniul municipiului pentru stimularea dezvoltării economice;

– propune măsuri pentru punerea în valoare a patrimoniului cu potențial economic, turistic și cultural, inclusiv a spațiilor din Șanțurile Cetății;

– dezvoltă și menține relații instituționale cu mediul de afaceri, camere de comerț, organizații patronale și alte structuri relevante;

– identifică necesitățile investitorilor și formulează propuneri pentru îmbunătățirea climatului investițional local;

– inițiază și coordonează parteneriate între administrația publică locală și mediul de afaceri în vederea dezvoltării economice a municipiului;

– participă la elaborarea și implementarea strategiilor și politicilor publice privind dezvoltarea economică și valorificarea patrimoniului municipiului;

– întocmește analize și rapoarte privind evoluția investițiilor, gradul de ocupare a zonei economice și impactul economic al măsurilor implementate;

– propune măsuri pentru creșterea competitivității municipiului și pentru dezvoltarea unui climat investițional favorabil;

– elaborează propuneri pentru bugetul anual și urmărește încadrarea în limitele financiare aprobate;

– stabilește planuri de acțiune pentru eficientizarea proceselor interne;.

– stabilește măsuri de eficientizare a activității personalului din subordine;

– asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea procedurilor de sistem și operaționale de la nivelul structurii precum și implementarea standardelor de control intern managerial și urmărește ca întreg personalul din subordine să le cunoască și să le respecte;

– evaluează periodic, activitatea personalului aflat în subordonare directă;

– stabilește obiectivele specifice și indicatorii de performanță pentru departamentele aflate în subordine;

– răspunde de creșterea gradului de competență profesională și asigurarea unui comportament corect în relația cu cetățenii și operatorii economici, în scopul creșterii prestigiului instituției;

– susține în comisiile de specialitate ale Consiliului local materialele propuse pentru dezbatere în ședință de Consiliului local și răspunde la întrebările și interpelările consilierilor locali, în condițiile stabilite de lege;

– gestionează și răspunde de păstrarea și arhivarea corectă a tuturor documentelor rezultate din activitatea structurilor din subordine și respectă modalitatea de păstrare și predare a documentelor la Compartimentul de arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și/sau arhivarea electronică a documentelor conform procedurilor interne;

– verifică respectarea programului de lucru și prezența la serviciu a personalului din subordine:

– respectă sarcinile de serviciu trasate de șeful ierarhic superior;

– răspunde de inventarierea domeniului public și privat al municipiului conform reglementărilor legale;

– colaborează cu celelalte direcții și servicii publice pentru elaborarea și implementarea proiectelor de interes public propuse, în vederea desfășurării optime a activității instituției;

– răspunde de păstrarea fișelor de instruire individuală ale angajaților din subordine;

– este înlocuit pe perioada concediului sau când nu se află în instituție, de șefii de serviciu;

– respectă păstrarea secretului profesional și a confidențialității lucrărilor care le execută și au acest caracter;

– răspunde de respectarea programului de muncă și de folosirea integrală a timpului de lucru;

– execută și duce la îndeplinire orice alte dispoziții ierarhic superioare primite sau necesare la un moment dat.

Răspunderea civilă a funcționarilor se angajează:

– pentru pagubele produse cu vinovăție patrimoniului autorității sau instituției publice în care funcționează;

– pentru nerestituirea, în termenul legal, a sumelor ce i s-au acordat necuvenit

– pentru daunele plătite de autoritatea sau instituția publică, în calitate de comitent, unor terțe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile;

Atribuții și răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă:

– participă la instructajele referitoare la normele de securitate și sănătate în muncă și PSI pentru a evita producerea de accidente

– respectă normele privind securitatea și sănătatea în muncă și PSI și răspunde de însușirea și respectarea acestora de către întreg personalul din subordine;

– răspunde de însușirea corectă de către el însuși precum și de către cei aflați în subordinea a măsurilor de prim-ajutor în vederea acționării cu competență în caz de accident;

– răspunde de efectuarea instruirii la locul de muncă și a celei periodice a tuturor angajaților din subordine;

– consemnează rezultatul instruirii în fișele de instruire individuală, cu indicarea materialului predat, a duratei și a datei instruirii;

– răspunde de păstrarea fișelor de instruire individuală ale angajaților din subordine;

– răspunde de luarea la cunoștință și de aplicarea măsurilor stabilite în urma evaluării riscurilor în zonele cu risc ridicat;

– răspunde de luarea tuturor măsurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de altă natură stabilite de angajator în planul de prevenire și protecție în urma evaluării riscurilor, pentru asigurarea securității și sănătății, angajaților din subordine;

– admite la lucru personalul nou angajat din cadrul structurii pe care o conduce.

Răspunderi în domeniul datelor cu caracter personal:

– în exercitarea atribuțiilor de serviciu răspunde pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Identificarea funcției publice corespunzătoare postului

· Denumire : Director executiv

· Clasa : I

· Gradul profesional : II

· Vechimea în specialitate necesară : minim 7 ani

Limite de competență*): conform delegării șefului direct.

Delegarea de atribuții: șefilor de serviciu, pe perioada concediului legal – rezolvarea problemelor curente ale Direcției patrimoniu public și privat

Sfera relațională a titularului postului:

Intern:

– relații ierarhice: subordonat față de: conducătorii instituției;

superior pentru: salariații Direcției patrimoniu public și privat

– relații funcționale: cu toate direcțiile, serviciile și birourile

– relații de control: toate serviciile subordonate Direcției patrimoniu public și privat

– relații de reprezentare: toate direcțiile și serviciile

Extern:

– cu autorități și instituții publice: locale și centrale.

– cu organizații internaționale; –

– cu persoane juridice, private: reprezintă instituția în relațiile contractuale.

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