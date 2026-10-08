Curier Județean

Primăria Aiud, anunț cu privire la executarea măsurătorilor în vederea finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoarele cadastrale 25, 26, 163, 164, 185

Bogdan Ilea

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Primăria Aiud, anunț cu privire la executarea măsurătorilor în vederea finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoarele cadastrale 25, 26, 163, 164, 185

Primăria Aiud a transmis un anunț cu privire la executarea măsurătorilor în vederea finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale 25, 26, 163, 164, 185 / U.A.T Municipiul Aiud, finanțare XIII.

Petrecerea Divorțaților

În temeiul prevederilor Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Ordinului ANCPI nr. 1/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară,

Primăria Municipiului Aiud aduce la cunoștința proprietarilor de terenuri din U.A.T. Municipiul Aiud, sectoarele cadastrale 25, 26, 163, 164, 185, finanțare XIII, că va avea loc prima etapă de realizare a măsurătorilor topografice, respectiv:

– în data de 09.10.2026 – începând cu ora 15:00 pentru sectoarele cadastrale 25 și 26 în localitatea Aiud, tarla Reteș;

– în data de 10.10.2026 – începând cu ora 09:00 pentru sectoarele cadastrale 25 și 26 în localitatea Aiud, tarla Reteș;

– în data de 16.10.2026 – începând cu ora 15:00 pentru sectoarele cadastrale 163, 164 și 185 în localitatea Gârbova de Jos, tarla Tinod și în localitatea Aiud, tarla Drum Rădești;

– în data de 17.10.2026 – începând cu ora 09:00 pentru sectoarele cadastrale 163, 164 și 185 în localitatea Gârbova de Jos, tarla Tinod și în localitatea Aiud, tarla Drum Rădești.

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