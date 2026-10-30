Prima ”ordonanță trenuleț” a Guvernului Niculescu, pusă în dezbatere publică: Împrumuturi pentru asigurarea energiei termice, modificări privind PNRR, dispare taxa Temu

Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență privind sprijinul pentru asigurarea energiei termice în sezonul rece 2026–2027, unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Printre măsurile propuse se numără acordarea unor împrumuturi de până la 300 de milioane de lei pentru autoritățile locale care asigură furnizarea agentului termic, deblocarea unor fonduri pentru serviciile sociale și investiții, prelungirea termenului de suspendare a unor sancțiuni privind bonurile fiscale și eliminarea ”taxei Temu”, se arată într-un comunicat.

Împrumuturi pentru asigurarea energiei termice

Pentru a asigura furnizarea energiei termice în sezonul rece 2026–2027, autoritățile locale vor putea garanta împrumuturile contractate de operatorii de termoficare din subordine pentru achiziția de combustibil. De asemenea, unitățile administrativ-teritoriale care furnizează direct serviciul de alimentare cu energie termică vor putea contracta împrumuturi de la instituțiile de credit în același scop.

Proiectul prevede și posibilitatea contractării unor împrumuturi de la Ministerul Finanțelor, din venituri din privatizare aflate în Trezoreria Statului, în limita unui plafon total de 300 de milioane de lei. Banii vor putea fi folosiți pentru cheltuielile necesare producerii, transportului, distribuției și furnizării agentului termic, plata facturilor restante și acoperirea pierderilor.

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Împrumuturile vor avea o perioadă de rambursare cuprinsă între unu și zece ani și vor putea beneficia de o perioadă de grație de 12 luni pentru rambursarea principalului. Valoarea maximă acordată unei localități va fi de 75 de milioane de lei pentru sistemele care deservesc cel puțin 80.001 locuințe și de 25 de milioane de lei pentru cele care deservesc cel mult 80.000 de locuințe.

Fonduri pentru servicii sociale și investiții locale

O altă măsură permite autorităților locale să utilizeze excedentul bugetelor locale rămas neangajat pentru finanțarea serviciilor sociale destinate copiilor, persoanelor adulte cu handicap și persoanelor vârstnice. Disponibilitățile bugetare vor putea fi folosite și pentru finalizarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Totodată, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor trebui să retragă, până la 30 noiembrie 2026, creditele bugetare deschise și neutilizate. Sunt exceptate fondurile destinate proiectelor europene și celor finanțate prin PNRR. Măsura nu împiedică deschiderea unor noi credite pentru plățile necesare în luna decembrie.

Proiectul permite și realocarea sumelor rezervate pentru programele naționale de investiții în domeniul lucrărilor publice, astfel încât fondurile rămase disponibile să poată fi utilizate pentru plata solicitărilor depuse de beneficiarii Programului „Anghel Saligny”.

Modificări privind PNRR și investițiile în sănătate

Documentul modifică termenele și procedurile pentru închiderea operațională și financiară a PNRR. Coordonatorii de reforme și investiții vor putea verifica, autoriza și plăti cererile de transfer până la 30 noiembrie 2026, iar proiectele vor fi clasificate în funcție de stadiul implementării.

De asemenea, proiectele de investiții în infrastructura spitalicească eliminate din PNRR, dar care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, vor putea fi preluate la finanțare prin Programul Sănătate 2021–2027.

În perioada noiembrie-decembrie 2026 vor putea fi alimentate și cardurile pentru prima de carieră didactică ale profesorilor validați pentru anul școlar 2025-2026, care își continuă activitatea în anul școlar 2026-2027 și nu au primit încă sumele. Beneficiarii vor putea utiliza prima până la 31 august 2027, respectiv 30 septembrie 2027 pentru personalul din învățământul universitar.

Se elimină ”taxa Temu”

Proiectul prevede eliminarea, începând cu 1 noiembrie 2026, a taxei logistice aplicate coletelor din afara Uniunii Europene. Pentru coletele predate destinatarilor după această dată, taxa nu va mai fi datorată. Sumele încasate deja de furnizorii de servicii poștale pentru aceste colete vor trebui restituite persoanelor de la care au fost colectate, în termen de 30 de zile.

Pentru coletele livrate până la 31 octombrie 2026 inclusiv, obligațiile privind colectarea și virarea taxei la bugetul de stat rămân în vigoare.

Motivul eliminării taxei este intrarea în vigoare a mecanismelor europene pentru aceleași colete, o taxă vamală de 3 euro pe articol, introdusă prin Regulamentul (UE) 2026/382 al Consiliului, și o taxă de procesare de 2 euro pe articol, stabilită prin Regulamentul (UE) 2026/2108.

Potrivit Ministerului Finanțelor, eliminarea taxei naționale este necesară pentru a evita suprapunerea obligațiilor fiscale și pentru a alinia legislația românească la cea europeană.

Alte modificări

Proiectul suspendă până la 31 octombrie 2027 aplicarea sancțiunilor pentru emiterea bonurilor fiscale care nu conțin anumite informații obligatorii, inclusiv codul QR. Măsura este justificată prin faptul că modificările tehnice necesare pentru aproximativ un milion de aparate de marcat nu pot fi finalizate până la termenul inițial.

Totodată, sunt extinse posibilitățile de finanțare pentru lucrările de infrastructură de apă și apă uzată executate în regie proprie, iar Fondul pentru mediu va putea acoperi și TVA neeligibilă aferentă unor proiecte de infrastructură pentru gestionarea deșeurilor.

Nu în ultimul rând, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va primi atribuții suplimentare privind coordonarea asistenței tehnice acordate României de instituțiile financiare internaționale pentru implementarea fondurilor europene.

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