FOTO | Accident rutier cu un autoturism implicat, pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Intervin pompierii din Alba Iulia pe sensul Alba-Sebeș
Accident rutier cu un autoturism implicat, pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Intervin pompierii din Alba Iulia pe sensul Alba-Sebeș
Un accident rutier a avut loc joi seara, în jurul orei 18.40, pe autostrada A10 Sebeș-Turda. A fost implicat un singur autoturism.
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs pe autostrada A10, aproximativ la km 14, pe sensul Alba-Sebeș.
În accident este implicat un autoturism, fără persoane încarcerate.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
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