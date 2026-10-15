Update | Prezența unui urs, semnalată în comuna Bucium: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă

Prezența unui urs, semnalată în comuna Bucium: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă

Prezența unui urs a fost semnalată în comuna Bucium, zona Valea Poienii, joi, 15 octombrie 2026. Un echipaj de jandarmi se deplasează la fața locului, iar locuitorii din zonă au primit un mesaj RO-ALERT pentru prevenirea apariției unor situații de risc.

,,În comuna Bucium ( Valea Poienii) a fost semnalată prezența unui urs.

La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.

Intervenția este în desfășurare. Vom reveni cu informații actualizate.”, potrivit Jandarmeria Alba.

UPDATE I.J. Alba:

Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat că animalul nu mai era prezent în zonă.

Pentru a preveni reîntoarcerea acestuia, jandarmii au folosit semnalele acustice ale autospecialei, în scop de descurajare și alungare. Intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără ca populația, echipajul sau animalul sălbatic să fie puși în pericol.

Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)

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