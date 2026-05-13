FOTO | Ciclistul moț George Bursuc, pe LOCUL I la Mediaș Bike Marathon 2026: „O competiție dificilă, din cauza ploii și noroiului”

Ioana Oprean

acum 12 minute

Ciclistul moț George Bursuc, pe LOCUL I la Mediaș Bike Marathon 2026: „O competiție dificilă, din cauza ploii și noroiului"

O nouă performanță sportivă pentru ciclistul moț George Bursuc.

Acesta s-a clasat pe LOCUL I la Mediaș Bike Marathon, sâmbătă, 9 mai 2026.

„Locul 1 sâmbătă la Mediaș Bike Marathon, pe traseul de 80 de kilometri cu 2000 de metri diferență de nivel. O competiție dificilă din cauza ploii și a noroiului de pe traseu, însă pe care am reușit s-o termin cu bine.

Am făcut cu aproape 2m ore în plus față de cel mai bun timp pe care l-am avut pe acest traseu, pe uscat. De asemenea, se pare că am rămas singurul la categoria mea de vârstă pe acest traseu.

Felicitări organizatorilor și mulțumiri tuturor celor care au îndurat condițiile meteo pentru siguranța noastră!”, sunt impresiile pe care George Bursuc le-a prezentat după competiție în mediul online.

Volei Alba Blaj, 5 reprezentanți la naționala României: antrenorul principal Hernandez, Diana Vereș și Bianca Grama, plus Chiodini și Ban, în staff-ul tehnic

acum 3 ore

13 mai 2026

Volei Alba Blaj, 5 reprezentanți la naționala României: antrenorul principal Hernandez, Diana Vereș și Bianca Grama, plus Chiodini și Ban, în staff-ul tehnic | „Tricolorele" se pregătesc în „Mica Romă", meciuri în 12 și 14 iunie CSM Volei Alba Blaj are cinci reprezentanți la nivelul reprezentativei „tricolore", jucătoaele Bianca Grama (centru), Diana Vereș (libero), respectiv […]

FOTO | Judoka Laura Alexia Bogdan și Alexandru Sibișan (CS Unirea Alba Iulia), medalii de AUR la medalii de aur la Campionatul Național de Seniori 2026

acum 7 ore

13 mai 2026

Judoka Laura Alexia Bogdan și Alexandru Sibișan (CS Unirea Alba Iulia), medalii de AUR la medalii de aur la Campionatul Național de Seniori 2026 Judoka legitimați la CS Unirea Alba Iulia, Laura Alexia Bogdan și Alexandru Sibișan, au obținut medaliile de aur și titlurile de campioni naționali la Campionatul Național Individual de Seniori, desfășurat în […]

FOTO: Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim iarăși rezultate excelente, în Ungaria și la Mediaș

acum o zi

12 mai 2026

Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim iarăși rezultate excelente, în Ungaria și la Mediaș, competițiile importante din weekend Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim au înregistrat din nou rezultate excelente, în Ungaria și la Mediaș, întrecerile din weekend.

