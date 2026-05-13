FOTO | Ciclistul moț George Bursuc, pe LOCUL I la Mediaș Bike Marathon 2026: „O competiție dificilă, din cauza ploii și noroiului”

Ciclistul moț George Bursuc, pe LOCUL I la Mediaș Bike Marathon 2026: „O competiție dificilă, din cauza ploii și noroiului”

O nouă performanță sportivă pentru ciclistul moț George Bursuc.

Acesta s-a clasat pe LOCUL I la Mediaș Bike Marathon, sâmbătă, 9 mai 2026.

„Locul 1 sâmbătă la Mediaș Bike Marathon, pe traseul de 80 de kilometri cu 2000 de metri diferență de nivel. O competiție dificilă din cauza ploii și a noroiului de pe traseu, însă pe care am reușit s-o termin cu bine.

Am făcut cu aproape 2m ore în plus față de cel mai bun timp pe care l-am avut pe acest traseu, pe uscat. De asemenea, se pare că am rămas singurul la categoria mea de vârstă pe acest traseu.

Felicitări organizatorilor și mulțumiri tuturor celor care au îndurat condițiile meteo pentru siguranța noastră!”, sunt impresiile pe care George Bursuc le-a prezentat după competiție în mediul online.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI