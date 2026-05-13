Curier Județean

VIDEO | Mihaela Mih-Dehelean, mesaj emoționant de mulțumire pentru antrenorul său: ,,Disciplină, sacrificiu și puterea de a continua când alții renunță”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Mihaela Mih-Dehelean, mesaj emoționant de mulțumire pentru antrenorul său: ,,Disciplină, sacrificiu și puterea de a continua când alții renunță”

Sportiva din Alba, Mihaela Mih-Dehelean, legitimată la CS Unirea Alba Iulia, a publicat un mesaj de mulțumire pentru antrenorul său, Călin Brehăița.

Mihaela Mih-Dehelean a transmis că îi mulțumește pentru tot ceea ce a devenit, povestit etapele grele prin care a trecut în antrenamente pentru a reuși să obțină rezultatele sportive așteptate.

Un antrenor de elită nu acceptă jumătăți de măsură

,,Nimic nu este prea mult pentru tot ce am devenit. Când domnul antrenor Calin Brehaita îmi repeta continuu să mă antrenez cu greutăți mari pentru a atinge perfecțiunea, nu înțelegeam pe deplin de ce îmi cere atât de mult. Astăzi înțeleg. Fiecare repetare dureroasă, fiecare moment în care simțeam că nu mai pot, fiecare limită depășită au construit nu doar un sportiv mai puternic, ci un om mai puternic. 

Un antrenor de elită nu acceptă jumătăți de măsură. Vede în tine potențialul pe care tu încă nu îl vezi și luptă pentru el chiar și atunci când tu ai obosit să mai lupți. Perfecțiunea nu vine din talent. Vine din disciplină, sacrificiu și din puterea de a continua când alții renunță. Iar pentru tot ceea ce am devenit astăzi, știu că în spatele fiecărei reușite a existat cineva care a crezut în mine fără să accepte vreodată mai puțin decât excelența. Hai, România!”, a scris aceasta pe o rețea de socializare.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

17 mai 2026 | ,,Electra”, spectacolul de teatru pentru care japonezii au stat la o coadă de 5 km, se va juca la Sebeș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 minute

în

13 mai 2026

De

,,Electra”, spectacolul de teatru pentru care japonezii au stat la o coadă de 5 km, se va juca la Sebeș Duminică, 17 mai 2026, începând cu ora 19.00, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș are bucuria de a vă invita la spectacolul de teatru „Electra”, după Sofocle și Euripide, în regia lui Mihai Măniuțiu, o producție […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Soprana Alexandra Anușcă, originară din Blaj, pe podium la un concurs internațional de canto liric desfășurat în Italia

Ioana Oprean

Publicat

acum 37 de minute

în

13 mai 2026

De

Soprana Alexandra Anușcă, originară din Blaj, pe podium la un concurs internațional de canto liric desfășurat în Italia Performanță internațională a sopranei Alexandra Anușcă, originară din Blaj.  Alexandra Anușcă s-a clasat pe locul al doilea la a cincea ediție a Concursul Internațional de Canto Liric „Giuditta Pasta”, desfășurat, în perioada 6-9 mai 2026, la Saronno, […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Mircea Haic, desemnat polițistul local al anului 2025 la Teiuș: „Bătălie permanentă pentru un oraș curat și sigur, fără fapte antisociale”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

13 mai 2026

De

Mircea Haic, desemnat polițistul local al anului 2025 la Teiuș: „Bătălie permanentă pentru un oraș curat și sigur, fără fapte antisociale” Mircea Haic a fost desemnat polițistul local al anului 2025 la Teiuș. „Activitatea primăriei noastre nu este doar legată de proiecte pentru comunitate, școală, activități multiple derulate pentru și în folosul concetățenilor noștri, ci […]

Citește mai mult