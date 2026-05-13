VIDEO | Mihaela Mih-Dehelean, mesaj emoționant de mulțumire pentru antrenorul său: ,,Disciplină, sacrificiu și puterea de a continua când alții renunță”

Mihaela Mih-Dehelean, mesaj emoționant de mulțumire pentru antrenorul său: ,,Disciplină, sacrificiu și puterea de a continua când alții renunță"
Sportiva din Alba, Mihaela Mih-Dehelean, legitimată la CS Unirea Alba Iulia, a publicat un mesaj de mulțumire pentru antrenorul său, Călin Brehăița.
Mihaela Mih-Dehelean a transmis că îi mulțumește pentru tot ceea ce a devenit, povestit etapele grele prin care a trecut în antrenamente pentru a reuși să obțină rezultatele sportive așteptate.
Un antrenor de elită nu acceptă jumătăți de măsură
,,Nimic nu este prea mult pentru tot ce am devenit. Când domnul antrenor Calin Brehaita îmi repeta continuu să mă antrenez cu greutăți mari pentru a atinge perfecțiunea, nu înțelegeam pe deplin de ce îmi cere atât de mult. Astăzi înțeleg. Fiecare repetare dureroasă, fiecare moment în care simțeam că nu mai pot, fiecare limită depășită au construit nu doar un sportiv mai puternic, ci un om mai puternic.
Un antrenor de elită nu acceptă jumătăți de măsură. Vede în tine potențialul pe care tu încă nu îl vezi și luptă pentru el chiar și atunci când tu ai obosit să mai lupți. Perfecțiunea nu vine din talent. Vine din disciplină, sacrificiu și din puterea de a continua când alții renunță. Iar pentru tot ceea ce am devenit astăzi, știu că în spatele fiecărei reușite a existat cineva care a crezut în mine fără să accepte vreodată mai puțin decât excelența. Hai, România!”, a scris aceasta pe o rețea de socializare.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
