Prețurile continuă să crească în România: Inflația a ajuns la 9,7% în decembrie 2025. Energia electrică, transportul și serviciile, în topul scumpirilor

Inflația a continuat să rămână la un nivel ridicat la finalul anului 2025, potrivit datelor publicate de Direcția Regională de Statistică Alba. În luna decembrie, prețurile de consum au crescut atât față de luna anterioară, cât și comparativ cu decembrie 2024.

S-au înregistrat majorări importante în special la servicii și mărfuri nealimentare.

Indicele prețurilor de consum a fost în luna decembrie 2025 de 100,22% față de noiembrie, ceea ce înseamnă o creștere lunară a prețurilor de 0,22%, în timp ce rata anuală a inflației a ajuns la 9,7%. Creșteri s-au înregistrat la toate categoriile de produse și servicii, cele mai mari majorări fiind consemnate la mărfurile alimentare (+0,37%) și servicii (+0,28%).

Potrivit datelor transmise de Direcția Regională de Statistică Alba:

Indicele preţurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,22%.

Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 a fost 9,7%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 – decembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 – decembrie 2024) a fost 7,3%.

Comparativ cu luna anterioară (noiembrie 2025), prețurile de consum în luna decembrie 2025 au fost mai mari cu 0,22%. La mărfurile alimentare s-a înregistrat o creștere de 0,37%, la mărfurile nealimentare o creștere de 0,08%, iar la servicii prețurile au crescut cu 0,28%.

Față de luna anterioară, scăderi de prețuri se înregistrează la:

mărfuri alimentare: citrice și fructe meridionale (-4,67%), fasole boabe și alte leguminoase (-1,26%), cartofi (-0,79%), făină (-0,44%), zahăr (-0,21%);

mărfuri nealimentare: combustibili (-1,29%), lacuri și vopsele (-0,03%), energie electrică (-0,01%);

servicii: auto-abonamente (-0,19%).

Creșteri de prețuri (peste 1%) s-au înregistrat la:

mărfuri alimentare: cafea (+3,16%), fructe proaspete (+1,72%), ulei comestibil (+1,45%);

mărfuri nealimentare: frigidere și congelatoare (+1,22%);

servicii: transport aerian (+17,99%), transport CFR (+9,79%), reparații auto, electronice și lucrări foto (+1,01%).

Comparativ cu luna decembrie 2024, prețurile de consum în luna curentă au fost mai mari cu 9,69%. La mărfurile alimentare s-a înregistrat o creștere de 7,75%, la mărfurile nealimentare prețurile au crescut cu 10,48%, iar la servicii cu 11%.

Cresteri semnificative de preturi la:

Mărfuri alimentare, creșteri de peste 10%: cafea (+23,94%), fructe proaspete (+15,19%), carne de bovine (+11,80%), lapte de vacă (+10,96%), ouă (+10,68%), ulei comestibil (+10,51%), pâine (+10,09%).

Mărfuri nealimentare, creșteri de peste 8%: energie electrică (+60,91%), energie termică (+18,80%), cărți, ziare, reviste (+10,16%), detergenți (+9,41%), alte mărfuri nealimentare (+8,48%), tricotaje (+8,11%).

Servicii, creșteri de peste 11%: transport C.F.R. (+24,40%), transport aerian (+18,37%), igienă și cosmetică (+17,65%), alte servicii cu caracter industrial (+17,13%), confecționat și reparații îmbrăcăminte și încălțăminte (+15,12%), reparații auto, electronice și lucrări foto (+14,72%), apă, canal, salubritate (+13,77%), transport urban (+13,75%), îngrijire medicală (+13,59%), servicii poștale (+12,46%), restaurante, cafenele, cantine (+12,01%), alte servicii (+11,57%).

