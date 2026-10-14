Prețurile ar putea crește cu până la 9% în noiembrie 2026. Expert: „Inflația lipicioasă riscă să împingă economia României în recesiune”
Prețurile ar putea crește cu până la 9% în noiembrie 2026. Expert: „Inflația lipicioasă riscă să împingă economia României în recesiune”
Economia României riscă să intre în recesiune pe fondul inflației persistente, al scumpirilor la energie, gaze și carburanți, dar și al reducerii consumului și al accentuării blocajelor financiare, avertizează consultantul economic Adrian Negrescu. Acesta estimează că rata anuală a inflației ar putea ajunge la 7-9% în noiembrie, în lipsa unor măsuri care să tempereze creșterea prețurilor.
Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a urcat la 6,61% în septembrie, de la 6,17% în august. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în sectorul serviciilor, unde prețurile au crescut cu 11,12%. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,06%, iar cele alimentare cu 3%.
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„Suntem într-un adevărat roller coaster economic, în care, din păcate, inflația joacă un rol important”, a declarat Adrian Negrescu pentru AGERPRES, atrăgând atenția că majorarea costurilor cu energia, gazele și carburanții amplifică instabilitatea economică.
Consultantul susține că, în contextul scăderii consumului și al dificultăților financiare tot mai accentuate, sunt necesare măsuri fiscale care să limiteze efectele scumpirilor și să sprijine mediul economic. În opinia sa, lipsa unor intervenții adecvate ar putea adânci presiunile inflaționiste și ar putea afecta perspectivele de creștere ale economiei.
Serviciile și alimentele, în topul scumpirilor
Adrian Negrescu estimează că inflația ar putea urca la 7-9% în luna noiembrie, dacă autoritățile nu vor interveni pentru a tempera efectele scumpirilor în lanț.
„Perspectivele indică o creștere a nivelului inflației spre 7, 8, poate chiar 9% în luna noiembrie”, a explicat consultantul economic.
În perioada următoare, serviciile ar urma să înregistreze noi majorări de prețuri, pe fondul creșterii costurilor logistice. Printre domeniile vizate se numără curieratul, serviciile de igienă și coafură, reparațiile și serviciile de suport pentru activitățile economice.
Și prețurile alimentelor ar putea continua să crească, avertizează Negrescu, în condițiile în care importurile vor avea o pondere importantă, iar deprecierea monedei naționale va majora costurile produselor aduse din străinătate.
În opinia sa, combinația dintre inflație, deprecierea cursului de schimb și impredictibilitatea fiscală riscă să afecteze tot mai puternic economia românească în lunile următoare.
Ce măsuri propune pentru redresarea economiei
Pentru limitarea riscurilor economice, consultantul consideră prioritare restructurarea aparatului public, menținerea deficitului bugetar în limitele negociate cu Comisia Europeană și consolidarea dialogului dintre autorități și mediul de afaceri.
Adrian Negrescu susține că viitorul guvern ar trebui să consulte reprezentanții industriilor care contribuie semnificativ la veniturile bugetare, de la construcții și comerț până la sectoarele produselor accizabile și al carburanților. Scopul ar fi conturarea unor politici fiscale care să permită companiilor să își desfășoare activitatea într-un cadru stabil și predictibil.
Consultantul consideră că fiscalitatea trebuie regândită pentru anul 2027, astfel încât nivelul taxelor și impozitelor să nu afecteze excesiv competitivitatea firmelor și prețurile finale plătite de consumatori.
Avertisment privind efectele măsurilor fiscale
Adrian Negrescu atrage atenția și asupra necesității evaluării riguroase a impactului economic al ordonanțelor de urgență înainte de adoptarea acestora. În opinia sa, schimbările legislative insuficient fundamentate pot provoca pierderi de locuri de muncă, reducerea activității economice și diminuarea veniturilor bugetare.
Consultantul economic a invocat în acest context efectele pe care le atribuie Ordonanței 7/2026 asupra industriei jocurilor de noroc, susținând că au fost pierdute peste 30.000 de locuri de muncă și că statul a ratat încasări de ordinul miliardelor de lei.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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