Inflația accelerează din nou: Rata anuală a urcat la 6,6% în septembrie 2026. Presiune tot mai mare asupra bugetelor românilor
Inflația accelerează din nou: Rata anuală a urcat la 6,6% în septembrie 2026. Presiune tot mai mare asupra bugetelor românilor
Rata anuală a inflației a ajuns la 6,6% în septembrie 2026, față de 6,2% în august, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Evoluția indică o nouă intensificare a presiunilor asupra prețurilor și menține costul vieții în centrul preocupărilor economice.
Inflația din România a înregistrat o nouă creștere în septembrie 2026, rata anuală urcând la 6,6%, de la 6,2% în luna precedentă, conform cifrelor comunicate de Institutul Național de Statistică. Avansul de 0,4 puncte procentuale arată că presiunile asupra prețurilor rămân ridicate, într-un context în care gospodăriile trebuie să își gestioneze cu atenție cheltuielile curente.
Creșterea inflației înseamnă că, în medie, prețurile de consum au fost cu 6,6% mai mari în septembrie 2026 decât în aceeași lună a anului trecut. Indicatorul nu înseamnă însă că toate produsele și serviciile s-au scumpit în aceeași măsură: evoluțiile diferă în funcție de categorie și de ponderea fiecăreia în consumul populației.
Presiune suplimentară asupra puterii de cumpărare
Pentru populație, persistența inflației se reflectă în dificultatea de a menține același nivel de trai atunci când veniturile nu cresc într-un ritm comparabil cu prețurile. Cheltuielile pentru alimente, utilități, transport și alte necesități pot absorbi o parte tot mai mare din bugetele familiale, în funcție de evoluția concretă a tarifelor și prețurilor din fiecare categorie.
În cazul salariaților și al pensionarilor ale căror venituri sunt fixe sau se ajustează cu întârziere, scumpirile pot reduce puterea de cumpărare. În același timp, firmele se confruntă cu provocarea de a gestiona costurile și de a decide în ce măsură acestea pot fi transferate în prețurile finale.
Ce urmează pentru economie?
Evoluția inflației rămâne un indicator important pentru deciziile de politică monetară, pentru costurile de finanțare și pentru perspectivele economice. O accelerare a ratei anuale poate complica eforturile de temperare a creșterii prețurilor, însă evaluarea tendinței necesită și analiza inflației lunare, a componentelor care contribuie cel mai mult la avans și a evoluției inflației de bază.
Creșterea de la 6,2% la 6,6% nu este suficientă, de una singură, pentru a stabili dacă urmează o perioadă prelungită de accelerare. Datele din lunile următoare vor arăta dacă este vorba despre o tendință care se consolidează sau despre o fluctuație temporară.
sursa: News.ro
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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