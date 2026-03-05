Prețul gazului, reglementat la cel mult 0,31 lei per kilowatt în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027. Guvernul a adoptat OUG
Prețul gazului, reglementat la cel mult 0,31 lei per kilowatt în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027. Guvernul a adoptat OUG
Guvernul a adoptat în ședința de joi, 5 martie 2026, ordonanța de urgență prin care reglementează prețul la gaze de la 1 aprilie 2026 până la 31 martie 2027, pentru a proteja populația în continuare, în contextul în care există și mai multă presiune asupra prețului gazelor din cauza războiului din Iran.
Măsurile aplicabile clienților finali casnici din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027 au fost inițiate de Ministerul Energiei.
“Cel mai important document adoptat e cel legat de menținerea prețurilor la gaz la locuințele din România, deci la persoanele casnice până în aprilie 2027”, a subliniat premierul Ilie Bolojan într-o declarație făcută după ședința Executivului.
“Această decizie a fost luată pe baza a trei considerații. Anul viitor România își va dubla aproape capacitatea de alimentare cu gaz, vom deveni practic independenți și cel mai bun moment pentru liberalizarea pieței de gaz și a nu exista șoc e când vom avea producție suficientă de gaz.
Al doilea motiv e legat de predictibilitate. Ne-am asumat coborârea ratei inflației. Orice creștere de prețuri în zona de energie înseamnă un impact important care are efecte legate de puseuri inflaționiste.
Al treilea motiv ține de situația din zona Golfului, unde inevitabil, datorită sincopelor în aprovizionarea piețelor globale, suntem în situația chiar dacă UE sau România nu sunt dependente într-o măsură foarte mare de piețele din zonă, în mod inevitabil există și efecte marginale asupra noastră și vedeți ce creșteri au avut loc pe aceste piețe.
Acolo unde putem să influențăm semnificativ lucrurile era normal să facem
În perioada următoare trebuie să acționăm pentru a limita efectele asupra economiei românești, costului aprovizionării cu motorină, benzină”, a precizat Ilie Bolojan.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Admitere la liceu 2026 pentru elevii olimpici, fără susținerea Evaluării Naționale: Proiect în consultare publică
Admitere la liceu 2026 pentru elevii olimpici, fără susținerea Evaluării Naționale: Proiect în consultare publică Elevii olimpici de clasa a VIII-a se pot înscrie la liceu fără să mai susțină Evaluarea Națională, potrivit proiectului de metodologie de înscriere în clasa a IX-a în anul școlar 2026-2027 pentru elevii olimpici, pus în consultare publică. Conform proiectului […]
Motorina din România, mai scumpă decât ar justifica piața. Expert: „Prețul este peste nivelul prețului corect de piață cu aproximativ 10 bani pe litru”
Motorina din România, mai scumpă decât ar justifica piața. Expert: „Prețul este peste nivelul prețului corect de piață cu aproximativ 10 bani pe litru” Prețul motorinei la pompă din România este peste nivelul prețului corect de piață cu aproximativ 10 bani pe litru, susține Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), într-o analiză publicată joi, […]
VIDEO | Continuă lucrările de retehnologizare la Vidraru: Panourile sunt montate cu ajutorul unui elicopter din cauza accesului dificil în zonă
Continuă lucrările de retehnologizare la Vidraru: Panourile sunt montate cu ajutorul unui elicopter din cauza accesului dificil în zonă Lucrările de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru continuă, în această perioadă fiind montate ,,panourile grătarului des în zona prizei de apă a barajului”. Operațiunea se desfășoară cu ajutorul unui elicopter, din cauza accesului dificil în zonă. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Prețul gazului, reglementat la cel mult 0,31 lei per kilowatt în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027. Guvernul a adoptat OUG
Prețul gazului, reglementat la cel mult 0,31 lei per kilowatt în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027. Guvernul...
Admitere la liceu 2026 pentru elevii olimpici, fără susținerea Evaluării Naționale: Proiect în consultare publică
Admitere la liceu 2026 pentru elevii olimpici, fără susținerea Evaluării Naționale: Proiect în consultare publică Elevii olimpici de clasa a...
Știrea Zilei
Peste 39.000 de studenți din medii dezavantajate vor primi burse sociale de 925 de lei pe lună, până în iulie 2026. Anunțul Ministerului Educației
Peste 39.000 de studenți din medii dezavantajate vor primi burse sociale de 925 de lei pe lună, până în iulie...
Primăria Alba Iulia a contractat servicii de elaborare a documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public: Contractul prevede și analiza oportunității extinderii transportului local la nivel de areal metropolitan
Primăria Alba Iulia a contractat servicii de elaborare a documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public Primăria Alba Iulia...
Curier Județean
Bărbat din Alba, ARESTAT preventiv după ce a încălcat ordinul de protecție: S-a apropiat în repetate rânduri de femeia protejată
Bărbat din Alba, ARESTAT preventiv după ce a încălcat ordinul de protecție: S-a apropiat în repetate rânduri de femeia protejată...
VIDEO | Femeie din Aiud, reținută după ce a găsit un card bancar și a retras 3.600 de lei. Este cercetată de polițiști
Femeie din Aiud, reținută după ce a găsit un card bancar și a retras 3.600 de lei. Este cercetată de...
Politică Administrație
FOTO | Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul
Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul În județul Alba activitatea Primăriei...
VIDEO | Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să nu mai intervenim”
Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să...
Opinii Comentarii
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de la Sibiu
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de...
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...