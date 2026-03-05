Prețul gazului, reglementat la cel mult 0,31 lei per kilowatt în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027. Guvernul a adoptat OUG

Guvernul a adoptat în ședința de joi, 5 martie 2026, ordonanța de urgență prin care reglementează prețul la gaze de la 1 aprilie 2026 până la 31 martie 2027, pentru a proteja populația în continuare, în contextul în care există și mai multă presiune asupra prețului gazelor din cauza războiului din Iran.

Măsurile aplicabile clienților finali casnici din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027 au fost inițiate de Ministerul Energiei.

“Cel mai important document adoptat e cel legat de menținerea prețurilor la gaz la locuințele din România, deci la persoanele casnice până în aprilie 2027”, a subliniat premierul Ilie Bolojan într-o declarație făcută după ședința Executivului.

“Această decizie a fost luată pe baza a trei considerații. Anul viitor România își va dubla aproape capacitatea de alimentare cu gaz, vom deveni practic independenți și cel mai bun moment pentru liberalizarea pieței de gaz și a nu exista șoc e când vom avea producție suficientă de gaz.

Al doilea motiv e legat de predictibilitate. Ne-am asumat coborârea ratei inflației. Orice creștere de prețuri în zona de energie înseamnă un impact important care are efecte legate de puseuri inflaționiste.

Al treilea motiv ține de situația din zona Golfului, unde inevitabil, datorită sincopelor în aprovizionarea piețelor globale, suntem în situația chiar dacă UE sau România nu sunt dependente într-o măsură foarte mare de piețele din zonă, în mod inevitabil există și efecte marginale asupra noastră și vedeți ce creșteri au avut loc pe aceste piețe.

Acolo unde putem să influențăm semnificativ lucrurile era normal să facem

În perioada următoare trebuie să acționăm pentru a limita efectele asupra economiei românești, costului aprovizionării cu motorină, benzină”, a precizat Ilie Bolojan.

