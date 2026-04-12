Prețul combustibililor în prima zi de Paște 2026 la Alba Iulia: Motorina, peste 10 lei/litru la o benzinărie
Șoferii care au alimentat în prima zi de Paște 2026 au găsit prețuri diferite la carburanți în marile rețele de benzinării, motorina fiind vândută cu sume cuprinse între 9,58 și 10,02 lei/litru, iar benzina între 8,72 și 9,11 lei/litru.
Prețuri carburanți Alba Iulia în prima zi de paște 2026:
OMV
- Motorină: 9.67 lei
- Benzină: 8.83 lei
Petrom
- Motorină: 9.58 lei
- Benzină: 8.72 lei
Lukoil
- Motorină: 9.68 lei
- Benzină: 8.99 lei
Mol
- Motorină: 9.99 lei
- Benzină: 9.11 lei
Rompetrol
- Motorină: 10.02 lei
- Benzină: 9.11 lei
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
