Prețul combustibililor în prima zi de Paște 2026 la Alba Iulia: Motorina, peste 10 lei/litru la o benzinărie

Șoferii care au alimentat în prima zi de Paște 2026 au găsit prețuri diferite la carburanți în marile rețele de benzinării, motorina fiind vândută cu sume cuprinse între 9,58 și 10,02 lei/litru, iar benzina între 8,72 și 9,11 lei/litru.

Prețuri carburanți Alba Iulia în prima zi de paște 2026:

OMV

Motorină: 9.67 lei

Benzină: 8.83 lei

Petrom

Motorină: 9.58 lei

Benzină: 8.72 lei

Lukoil

Motorină: 9.68 lei

Benzină: 8.99 lei

Mol

Motorină: 9.99 lei

Benzină: 9.11 lei

Rompetrol

Motorină: 10.02 lei

Benzină: 9.11 lei

