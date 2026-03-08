Prețul caselor în județul Alba în 2026: Cât costă un metru pătrat în Alba Iulia, Sebeș, Blaj și Aiud

Piața imobiliară din județul Alba rămâne activă și în 2026, iar în cazul caselor diferențele de preț sunt chiar mai mari decât la apartamente. Față de locuințele din bloc, aici contează mult mai mult zona, anul construcției, suprafața terenului, finisajele și tipul proprietății, astfel că valorile diferă semnificativ de la un anunț la altul.

Situația în Alba Iulia:

Analizând mai multe case scoase la vânzare, pe o platformă de imobiliare cunoscută, în zone precum Cetate, Partoș, Micești sau Ampoi 3, rezultă un preț de aproximativ și estimativ de 1.500 – 1.700 euro/mp în 2026. Intervalul este însă foarte larg, de la locuințe mai vechi până la proprietăți noi sau moderne. Astfel, în Alba Iulia apar exemple de 123 mp la 160.000 de euro în Micești (4 camere), 156 mp la 172.000 de euro în Centru ori 125 mp la 258.000 de euro în Cetate.

Situația în Aiud:

În Aiud, piața caselor este mai accesibilă decât în Alba Iulia. Pe baza anunțurilor disponibile, prețul orientativ se situează în jurul valorii de 800 euro/mp.

Exemplele disponibile merg de la 80 mp la 89.000 de euro și 130 mp la 92.000 de euro, până la o casă ultracentrală de 264 mp listată la 120.000 de euro.

Situația în Blaj:

În Blaj, casele analizate indică un nivel orientativ de aproximativ 1.100 euro/mp. Și aici apar diferențe mari între proprietăți, în funcție de poziționare, teren și starea imobilului.

De exemplu, o casă de 200 mp la 227.000 de euro în zona centrală, una de 99 mp la 160.000 de euro și o casă de 55 mp la 74.900 de euro.

Situația în Sebeș:

În Sebeș, analiza ofertelor de case arată un preț orientativ de aproximativ 1.400 euro/mp. Exemplele pornesc de la proprietăți mai vechi și ajung la case moderne.. Printre anunțurile disponibile se regăsesc: o casă de 120 mp la 169.000 de euro în zona centrală, una de 120 mp la 195.000 de euro, dar și o proprietate de 350 mp la 280.000 de euro.

Reamintim că prețurile sunt estimative pe baza anunțurilor analizate care pot diferi de la o zi la alta în funcție de numărul de anunțuri publicate pe platforma de vânzări imobiliere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI