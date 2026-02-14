Prețul apartamentelor în județul Alba în 2026: aproximativ 1.600 de euro/mp în Alba Iulia. Situația în restul localităților
Piața imobiliară din România s-a transformat în ultimii ani într-o adevărată „junglă” a prețurilor. În orașe precum Cluj-Napoca, metrul pătrat a depășit pragul de 3.000 de euro, în timp ce în București prețurile sar frecvent de 2.000 de euro pe metru pătrat.
Totuși, în alte orașe mai mici din România, precum Oradea, Timișoara sau Sibiu, prețul pe metru pătrat este de aproximativ 1.800$.
Situația în Alba Iulia:
Analizând 10 apartamente cu 2 și 3 camere, alese aleatoriu, scoase la vânzare pe o platformă imobiliară renumită, din cartierele Central, Cetate, Liceul Sportiv sau Micești, observăm că prețul aproximativ este de 1.600 de euro pe metru pătrat.
Intervalul este însă larg, de la 1.156 euro/mp până la peste 2.100 euro/mp în cazul locuințelor noi sau premium.
Spre exemplu, un apartament cu 3 camere, 65mp, în zona Cetate, în apropierea spitalului, costă 88.000$, în timp ce un apartament cu două camere, în zona Mall Carolina se ridică la suma de 90.000$ de euro.
Astfel, prețul pe metru pătrat în Alba Iulia rămâne sub media orașelor mai căutate sau cunoscute din România, însă se apropie de acest prag.
Analizând în același format, situația în anumite localități din județul Alba arată astfel:
Aiud: 1.214 euro pe metru pătrat în 2026
În Aiud, analiza apartamentelor de 2 și 3 camere arată un preț mediu de aproximativ 1.214 euro pe metru pătrat în 2026. Spre deosebire de Alba Iulia, piața din Aiud este semnificativ mai accesibilă, diferența ajungând la circa 400 euro/mp. Intervalul variază între 873 și 1.392 euro/mp, însă majoritatea ofertelor se concentrează în jurul pragului de 1.200–1.300 euro/mp.
Blaj: 1.196 euro pe metru pătrat în 2026
În Blaj prețul mediu este de aproximativ 1.200 euro pe metru pătrat în 2026. Nivelul este similar cu cel din Aiud și semnificativ sub Alba Iulia, diferența fiind de peste 400 euro/mp. Intervalul este mai compact, între 1.029 și 1.357 euro/mp.
Sebeș: 1.054 de euro pe metru pătrat în 2026
În Sebeș, analiza apartamentelor disponibile indică un preț mediu de aproximativ 1.054 euro pe metru pătrat în 2026, cel mai scăzut nivel dintre orașele analizate din județul Alba. Intervalul variază între 872 și 1.204 euro/mp.
