Președintele României: Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe anti-occidentale, AUR

Varianta formării unui guvern PSD-AUR este „extrem de improbabilă”, a declarat, marți, președintele Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă susținute după participarea la Summitul Inițiativei celor Trei Mări.

El a amintit, în acest context, de declarația președintelui PSD, Sorin Grindeanu.

„Sunt niște oameni care sunt în funcția de lider de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni și când ei spun ceva, trebuie să-i luăm în serios”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a fost întrebat și despre probabilitatea organizării de alegeri anticipate în actualul context politic.

„Bineînțeles că, așa cum am spus, noi tot avansăm în scenarii, dar lista scenariilor o aveam de la început. Acest scenariu este extrem, extrem de puțin probabil, pentru că am avut crize politice similare, niciuna din acele crize nu s-a terminat cu alegeri anticipate și e un scenariu, teoretic îl avem așa, dar nu trebuie să-l luăm prea mult în considerare”, a răspuns el.

Întrebat dacă va mai avea încredere în social-democrați, el a făcut apel la evaluarea activității acestora în guvernul de coaliție.

„Noi vorbim aici de relații instituționale, nu relații personale. Instituțional e o evaluare pe care o fac, au făcut un lucru bun pe care l-au făcut că au votat azi programul SAFE”, a punctat el.

În ceea ce privește orientarea pro-occidentală a României, el a reiterat că nu va numi un premier dintr-un guvern cu AUR.

„În primul rând, avem declarația partidelor. Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe anti-occidentale, AUR. Ăsta este un lucru și apoi, în acel scenariu în care eu voi avea de numit un prim-ministru, repet, mă voi asigura că lucrul ăsta nu se întâmplă”, a mai spus șeful statului.

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Avertisment DNSC: Ai primit un mesaj urgent de la cineva cunoscut? Te-ai grăbit să ajuți? Exact pe asta mizează atacatorii. Recomandări

Avertisment DNSC: Ai primit un mesaj urgent de la cineva cunoscut? Te-ai grăbit să ajuți? Exact pe asta mizează atacatorii. Recomandări DNSC avertizează asupra tentativelor de fraudă online în care atacatorii folosesc mesaje urgente, aparent venite de la persoane cunoscute, pentru a determina victimele să trimită bani sau să ofere date sensibile fără verificări suplimentare. […]

Primele norme pentru protejarea pisicilor și câinilor împotriva abuzurilor, aprobate de Parlamentul European: Reguli noi pentru proprietari

28 aprilie 2026

Primele norme pentru protejarea pisicilor și câinilor împotriva abuzurilor, aprobate de Parlamentul European: Reguli noi pentru proprietari Proiectul de lege adoptat marți urmărește să oprească practicile abuzive, să reducă actele de cruzime și să protejeze sănătatea pisicilor și a câinilor, potrivit unui comunicat transmis de Parlamentul European. Cu 558 de voturi pentru, 35 împotrivă și […]

Cum va fi VREMEA în România în mai 2026: Ploi și temperaturi oscilante în ultima lună de primăvară. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni

28 aprilie 2026

Cum va fi VREMEA în România în mai 2026: Ploi și temperaturi oscilante în ultima lună de primăvară. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni Meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în România până la finalul primăverii. În unele regiuni va ploua, iar temperaturile vor oscila de la o săptămână la […]

