Președinta Comisiei Europene pregătește măsuri pentru renunțarea la combustibili fosili: ,,Direcția este clară. Singura soluție durabilă”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni, 13 aprilie, că Uniunea Europeană pregătește măsuri menite să reducă dependența de combustibilii fosili, prin accelerarea tranziției către energia regenerabilă și cea nucleară.

„Am discutat o serie de măsuri energetice imediate și pe termen lung pe care le vom prezenta liderilor la reuniunea informală a Consiliului European.

Direcția este clară. Singura soluție durabilă pentru a ieși din dependența de combustibili fosili este trecerea producției de energie electrică către surse regenerabile și energie nucleară”, precizează șefa CE.

Ursula von der Leyen spune că UE vrea să electrifice rapid economia, va prezenta o strategie în acest sens înainte de vară și consideră că această tranziție va face Europa mai independentă energetic.

