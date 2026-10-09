Premiul Nobel pentru Pace: Navanethem „Navi” Pillay, câștigătoarea din 2026

Comitetul Nobel norvegian a anunțat vineri că jurista și judecătoarea sud-africană Navanethem „Navi” Pillay este laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2026, pentru contribuția sa la promovarea păcii și a dreptului internațional.

„Angajamentul lui Navi Pillay față de principiile juridice universale și busola sa morală fermă au rămas constante de-a lungul unei îndelungate cariere. Un fir comun leagă activitatea sa timpurie de apărare a lui Nelson Mandela și a altor persoane care s-au opus apartheid-ului de activitatea sa ulterioară în calitate de judecătoare în unele dintre cele mai importante procese internaționale ale vremurilor noastre”, notează Comitetul Nobel norvegian în comunicatul în care a anunțat laureatul de anul acesta.

„Navi Pillay a tras la răspundere state și lideri naționali și a adus speranță victimelor violenței și conflictelor. În toate funcțiile pe care le-a ocupat, a subliniat responsabilitatea indivizilor și a statelor de a respecta principiul statului de drept”, subliniază Comitetul de la Oslo.

„Într-o perioadă marcată de provocări existențiale – inclusiv de mai multe războaie și conflicte decât a cunoscut lumea de multă vreme -, dreptul internațional nu mai este doar un complement al păcii și securității. Este o necesitate absolută”, mai afirmă acesta.

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