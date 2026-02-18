Actualitate

Premierul Ilie Bolojan: Urmează reforma pensiilor speciale din MAI și MApN, în martie 2026. Se elimină cumulul pensie-salariu

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 minute

în

De

Premierul Ilie Bolojan: Urmează reforma pensiilor speciale din MAI și MApN, în martie 2026. Se elimină cumulul pensie-salariu

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, 18 februarie 2026, la televiziunea Digi24, că reforma pensiilor speciale va continua cu pensiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, vizând în principal creșterea vârstei de pensionare.

Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va elabora în luna martie 2026 și proiecte de lege care să crească vârsta de pensionare și pentru celelalte categorii de pensii speciale, referindu-se la pensiile militare, din cadrul MAI, MApN și al serviciilor secrete.

„Consider că pentru toate sistemele în care se permite pensionarea la o vârstă precum 51-52 de ani, acolo unde pensia este cât ultimul salariu trebuie corectate lucrurile nu doar din punctul de vedere al inechităților evidente și care au generat o nemulțumire justificată, ci și din punctul de vedere al sustenabilității sistemului de pensii și al unei economii sănătoase. Dacă nu crește vârsta de pensionare, vom fi în situația în care nu vom avea cu cine să-i înlocuim”, a afirmat Ilie Bolojan, potrivit HotNews.

Premierul a nuanțat, totuși, modul în care se va face pensionarea la militari. A dat exemplul unor categorii care, din cauza efortului presupus de condițiile dificile de muncă, vor beneficia în continuare de o pensionare mai rapidă. În schimb, alte categorii vor lucra „fără probleme” până la 65 de ani.

„Sistemele vor fi discutate cu specialiștii din miniistere. Fiecare an în condiții dificile ar trebui bonificat suplimentar, dar nu mă pot pronunța pe spețe de detaliu. Este nevoie de o perioadă tranzitorie pentru a nu avea șocuri în sistem, dar asta este direcția”, a precizat prim-ministrul.

Totodată, a anunțat Ilie Bolojan, va fi reglementată și posibilitatea cumulării pensiei cu salariul pentru categoriile menționate: „Avem proiectul pregătit și în zilele următoare îl veți vedea adoptat de Guvern. După modelul aplicat la magistrați, în condițiile în care un magistrat lucrează după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia integral de pensie, ci doar de 15% din valoarea pensiei. Dacă este valabil actualul sistem pentru magistrați, s-ar prezuma că este valabil și pentru celelalte categorii”.

