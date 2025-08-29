Rămâi conectat

Premierul Ilie Bolojan: „Pensia magistraților nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu"

Ioana Oprean

acum 24 de minute

Ilie Bolojan: „Pensia magistraților nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu”

„Proiectul privind pensiile magistraților rezolvă 2 din cele 3 probleme majore care țin de partea de eficiență și echitate a domeniului. Respectând independența justiției, nu putem evita acumulările negatie din ultimii ani”, a declarat premierul Ilie Bolojan la finalul ședinței de Guvern de vineri, 29 august 2025.

„Prima este pensionarea la o vâstă a unei maturități profesionale care nu mai poate continua. Proiectul prelungește vâsta de pensionre la vârsta standard de 65 de ani și acordă o perioadă tranzitorie de 10 ani.

Al doilea aspect rezolvat este valoarea pensiei în magistratură. Am avut o situație anomrală care nu se regăsește nicăieri ca valoarea pensiei să fie egală cu ultimul salariu în plată. Valoarea medie a unei pensii este de 24.000-25.000 de lei. În formula propusă de lege pensia din magistratură nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu, ceea ce este oricum cea mai mare valoare a pensiei.

A treia componentă care nu este rezolvată, dar trebuie clarificată cât mai repede posibil este un sistem de salarizare clar. Pe actualul sistem am avut 23.000 de procese și s-a ajuns în situația ca statul să plătească peste 2 miliarde de euro difirențe salariale și mai sunt încă pe atâtea diferențe ce vor trebuie achitate”, a adăugat premierul.

„Ne propunem ca la finalul zile să trimitem Parlamentului cele 5 proiecte (n.a. adoptate în ședinșa de Guvern) și sperăm că mâine (n.a. sâmbătă, 30 august 2025) se va stabili o agendă pentru depunerea de amendamente și apoi susținerea efectivă a proiectelor în Parlament”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Membrii Guvernului s-au reunit în ședință pentru a analiza cele șase proiecte de lege din pachetul 2 de măsuri prin care Executivul vrea să reducă cheltuielile statului și să crească veniturile. La scurtă vreme după începerea ședinței, a fost scos de pe ordinea de zi proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale.

