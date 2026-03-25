Premierul Ilie Bolojan: „În lunile următoare vom avea reduceri de nivelul zecilor de mii de posturi în aparatul central și local”

Ilie Bolojan: „În lunile următoare vom avea reduceri de nivelul zecilor de mii de posturi în aparatul central și local”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, 24 martie 2026 că, în următoarele luni, vor avea loc reduceri de nivelul zecilor de mii de posturi în tot aparatul central și în administrația locală, menționând, însă, că reforma companiilor de stat este o prioritate.

„Este una din provocările pe care le avem în următoarele luni, una dintre cele mai importante, pentru că, așa cum știți, am adoptat înaintea bugetului pachetul pe administrație, care prevede reducerea aparatului guvernamental, național, ministerele, plus administrația publică locală cu 10%. Prin urmare, vom avea niște reduceri în lunile următoare, care sunt la nivelul zecilor de mii de posturi, în tot aparatul central și în administrația locală.

Dar aceste reduceri trebuie făcute, înseamnă că trebuie hotărâri de consiliu date, trebuie date ordonanțe, trebuie date hotărâri de guvern, trebuie făcute concursuri. Deci, nu este o operațiune foarte ușor de făcut, dar mie mi s-a părut că este cât se poate de corect ca anul acesta să fie un efort al statului pe care îl face, suplimentar, pentru a-și reduce cheltuielile’, a spus premierul Ilie Bolojan, la televiziunea Euronews România, potrivit Agerpres.

„În câteva luni de zile, se va vedea că alocările care sunt făcute nu acoperă cheltuielile de personal, dacă nu se fac aceste reduceri. Asta s-a întâmplat, de exemplu, anul trecut, când s-au calculat reduceri de personal de 5% în primele luni, nu s-a făcut nicio reducere de personal, dimpotrivă, cheltuielile au crescut, s-a ajuns la o anvelopă pe primele șase luni de plus 10% față de aceeași perioadă a anului trecut și am intrat în deficitele în care am intrat. Anul acesta nu ne mai putem permite acest lucru și asta va fi urmărită în perioada următoare. Nu este o chestiune plăcută, dar trebuie să o facem”, a adăugat premierul.

Referitor la reforma companiilor de stat, premierul a accentuat că aceasta este o prioritate, dar nu este foarte comod de făcut.

„Aici, spre deosebire de un minister unde poți să vii cu o ordonanță, cu o hotărâre de guvern cu care să lucrezi, aceste companii sunt conduse de manageri care au fost numiți pe baza unui concurs mai corect sau mai puțin corect, dar la final au un contract de management în care, din păcate, mulți dintre ei nu au clauze care să facă, ca ocuparea acestui post să fie o problemă de provocare și nu o recompensă pentru ei. Din păcate, în multe cazuri, avem o abordare, am avut o abordare de tip recompensă.

Și oamenii aceștia, pe de-o parte, n-au nici motivația interioară să facă ceea ce trebuie, pentru că nu trebuie să ai neapărat un contract foarte dur ca să-ți faci datoria, n-au nici această motivație, dar n-au nici un contract care să le impună anumite aspecte de performanță, pe care, dacă nu le fac, să poată să-i schimbe și atunci stau liniștiți. Și trebuie să recunoaștem că administrarea companiilor de stat nu se face la nivelul la care s-ar putea face de bine”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

