Premierul Ilie Bolojan, despre noi creșteri de taxe: „Trebuie să reducem cheltuielile”

Ilie Bolojan, despre noi creșteri de taxe: „Trebuie să reducem cheltuielile”

Premierul Ilie Bolojan a spus marți seara că nu vede cu ochi buni ideea unor noi taxe sau a unei creșteri a TVA-ului, dar a menționat că asta depinde în mare parte de cum reușește statul să-și reducă cheltuielile.

Întrebat la Antena 3 CNN dacă se discută despre o majorare a TVA-ului la 23% – 24%, Bolojan a răspuns clar:

„Nu, dacă aceste măsuri de reducere a cheltuielilor care trebuie luate în continuare nu vor fi luate, este doar o problemă de timp, v-am spus, până când aceste încasări vor fi consumate de creşterile mari pe care le avem de cheltuieli şi, indiferent ce guvern va fi, va fi pus din nou în situaţia să găsească sau creşteri de venituri, sau scăderi de cheltuieli. (…)

Eu cred că, cu măsurile care le-am luat până în momentul de faţă, de creşteri de venituri, nu mai trebuie să luăm alte măsuri pe componenta de creştere de venituri şi de taxe. Suntem în această situaţie. Asta o putem face dacă ne scădem cheltuielile”.

Potrivit lui Bolojan, „aici e un sistem de vase comunicante. Ca să menţii un echilibru, ţi-ai crescut veniturile, trebuie să-ţi scazi cheltuielile.

Nu se poate face altfel şi este anormal să punem taxe suplimentare într-o zonă sau alta, cât timp noi avem spaţii de reducere a cheltuielilor”.

În ceea ce privește zonele unde s-ar putea face reduceri, premierul a dat exemplu administrația publică:

„Un bloc mare este cel al administraţiei publice locale, unde doar în aparatele proprii avem cam 130.000 de angajaţi în România şi în celelalte aparate, asistenţa socială, direcţie pentru protecţia copilului, instituţii de cultură, mai sunt cel puţin atâţia.

Ori, dacă vrem să echilibrăm puţin lucrurile (…) trebuie să ne reducem cheltuielile, inclusiv în administraţia publică locală”, a mai spus Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.

