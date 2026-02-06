Premierul Ilie Bolojan către CCR: Comisia Europeană consideră neîndeplinit Jalonul 215, având ca efect pierderea de către România a sumei de 231 milioane de euro

Premierul Ilie Bolojan a transmis preşedintei Curţii Constituţionale a României, Simina Tănăsescu, o scrisoare în care o informează că, pe baza informaţiilor actuale, Comisia Europeană consideră neîndeplinit Jalonul 215, având ca efect pierderea de către România a sumei de 231 milioane de euro.

„Având în vedere existenţa pe rolul Curţii Constituţionale a României a Dosarului nr. 4848A/2025 privind soluţionarea sesizării de neconstituţionalitate formulate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului la data de 2 decembrie 2025, vă aduc la cunoştinţă următoarele aspecte legate de îndeplinirea Jalonului nr. 215 – Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale, din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă”, transmite premierul Ilie Bolojan, într-o scrisoare adresată Siminei Tănăsescu, preşedinta Curţii Constituţionale a României, potrivit News.ro.

Conform premierului, la data de 30 ianuarie 2026, în cadrul unei reuniuni formale a reprezentanţilor Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi a reprezentanţilor Reform and Investment Task Force (SG REFORM) din cadrul Comisiei Europene, i-a fost adus la cunoştinţă ministrului Dragoş Pîslaru că, „pe baza informaţiilor existente la acest moment, Comisia consideră neîndeplinit Jalonul nr. 215, având ca efect pierderea de către România a sumei de 231 milioane de euro”.

„Totuşi, Comisia nu va transmite o scrisoare oficială de informare privind rezultatele evaluării înainte de data de 11 februarie 2026. De asemenea, Comisia va transmite aceste informaţii public doar după această dată, urmând să ia o decizie definitivă pe baza informaţiilor transmise de către autorităţile române”, precizează premierul Ilie Bolojan în scrisoarea citată.

Ilie Bolojan menţionează că îi transmite preşedintei CCR aceste informaţii „în contextul necesităţii punerii în aplicare a dispoziţiilor articolului 148, alineatul 4, din Constituţia României, referitoare la rolul autorităţilor statului român în îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în raport cu Uniunea Europeană”.

