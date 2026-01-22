Premierul Ilie Bolojan: „Am redus deficitul bugetar cu peste 1% din PIB. Obiectivul nostru este un buget al relansării și al investițiilor”
Ilie Bolojan: „Am redus deficitul bugetar cu peste 1% din PIB. Obiectivul nostru este un buget al relansării și al investițiilor”
„Am redus deficitul bugetar cu peste 1% din PIB. Obiectivul nostru este un buget al relansării și al investițiilor”, afirmă premierul Ilie Bolojan într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook în seara zilei de miercuri, 21 ianuarie 2026.
„Economiile realizate în a doua jumătate a anului trecut ne-au permis să reducem deficitul bugetar cu peste 1% din PIB, sub ținta de 8,4% asumată.
Ne-am respectat angajamentele și am recâștigat credibilitatea în fața investitorilor și a piețelor financiare.
În 2025 am redus deficitul fără a diminua investițiile. Acestea au totalizat 137,5 miliarde de lei, reprezentând peste 7% din PIB. Fondurile europene, inclusiv cele din PNRR, au înregistrat un nivel ridicat de supracontractare, iar proiectele au fost prioritizate.
Am menținut disciplina financiară și am parcurs o primă etapă de reducere a cheltuielilor statului, așa cum reiese din graficul alăturat.
Am crescut veniturile bugetare, inclusiv prin majorarea unor taxe.
Aceste ajustări au generat o contracție economică și au însemnat dificultăți suplimentare pentru mulți români.
Fără a mai crește taxele, avem însă o bază solidă pentru relansare în acest an.
Lucrăm la construcția bugetului pentru 2026 pe baze realiste. Ținta de deficit este de puțin peste 6% și va fi definitivată în perioada următoare. Inflația va scădea spre 4%.
Obiectivul nostru este un buget al relansării și al investițiilor. Peste 15 miliarde de euro vor proveni din fonduri europene, prin PNRR și politica de coeziune. Acești bani se vor regăsi în infrastructură, economie și servicii publice mai bune.
La începutul lunii februarie urmează să ne angajăm răspunderea pe legislația care va restrânge cheltuielile statului în administrație și va susține relansarea economică. Ulterior, vom adopta bugetul.
Știu că, deocamdată, în viața de zi cu zi se resimt efectele negative ale reducerii deficitului.
Din lunile următoare, în urma măsurilor de însănătoșire adoptate și pe o bază economică mai sănătoasă, economia României va intra pe un traseu de relansare”, spune premierul Ilie Bolojan.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Există „super gripă” în România? „Termenul este eronat și nu are fundament medical”
Există „super gripă” în România? „Termenul este eronat și nu are fundament medical” Vicepreședintele Societatea Română de Epidemiologie, dr. Emilian Popvici, a explicat că termenul de „super gripă”, vehiculat în spațiul public din România, este unul eronat și nu are fundament medical. „Super gripă nu există pentru că este virusul H3N2, care este un virus […]
Fenomenele meteo severe influențează zborurile din România. Măsurile de siguranță luate de piloți
Fenomenele meteo severe influențează zborurile din România. Măsurile de siguranță luate de piloți Pe fondul episoadelor de vreme extremă care se manifestă în această perioadă atât în România, cât și în numeroase țări europene, Tarom a explicat care sunt principalele fenomene meteorologice ce pot influența desfășurarea zborurilor și măsurile aplicate pentru a asigura operarea acestora […]
Sindicaliștii din învăţământul preuniversitar, solicitare cu privire la creșterea numărului de elevi din clase: ,,Peste 2.000 de posturi sunt puse în pericol”
Sindicaliștii din învăţământul preuniversitar, solicitare cu privire la creșterea numărului de elevi din clase: ,,Peste 2.000 de posturi sunt puse în pericol” Sindicaliștii din sistemul de educație acuză Guvernul că a provocat o „dezorganizare accelerată a învăţământului preuniversitar”, situație pe care o consideră „consecința directă a creșterii forțate a efectivelor de elevi la clasă”. Astfel, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Există „super gripă” în România? „Termenul este eronat și nu are fundament medical”
Există „super gripă” în România? „Termenul este eronat și nu are fundament medical” Vicepreședintele Societatea Română de Epidemiologie, dr. Emilian...
Premierul Ilie Bolojan: „Am redus deficitul bugetar cu peste 1% din PIB. Obiectivul nostru este un buget al relansării și al investițiilor”
Ilie Bolojan: „Am redus deficitul bugetar cu peste 1% din PIB. Obiectivul nostru este un buget al relansării și al...
Știrea Zilei
Un nou supermarket Penny, construit într-o comună din Alba: Unde va fi amplasată investiția de 4 milioane lei
Un nou supermarket Penny, construit într-o comună din Alba: Unde va fi amplasată investiția de 4 milioane lei Un nou...
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia: Asociația de Proprietari Nr. 5, mesaj de mulțumire pentru cei care au făcut posibil ca în scurt timp oamenii să revină în locuințele lor
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia: Asociația de Proprietari Nr. 5, mesaj de mulțumire pentru cei care au făcut posibil...
Curier Județean
DOLIU în comuna Unirea: Diana Bian, profesor la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, a încetat din viață. ,,Meseria de dascăl, o chemare trăită de ea zi de zi, cu discreție, credință și respect față de copii”
DOLIU în comuna Unirea: Diana Bian, profesor la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, a încetat din viață. ,,Meseria de dascăl,...
ISU Alba | Pericol ascuns în nopțile friguroase: „Nu adormiți cu focul aprins în sobă!”
ISU Alba | Pericol ascuns în nopțile friguroase: „Nu adormiți cu focul aprins în sobă!” Pe fondul temperaturilor foarte scăzute...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
Calendar creștin ortodox, 22 ianuarie: Este prăznuit Sfântul Apostol Timotei – Omorât cu pietre de păgâni
Calendar creștin ortodox, 22 ianuarie: Este prăznuit Sfântul Apostol Timotei – Omorât cu pietre de păgâni Apostolul îi adresează lui...
21 ianuarie: Ziua Îmbrăţişărilor, în toată lumea: Aşadar, îmbrăţişaţi-vă, pentru a fi mai sănătoşi şi optimişti!
21 ianuarie: Ziua Îmbrăţişărilor, în toată lumea: Aşadar, îmbrăţişaţi-vă, pentru a fi mai sănătoşi şi optimişti! Pe 21 ianuarie, în...