Premierul desemnat Luca Niculescu a anunţat că joi ar urma să depună programul de guvernare şi lista miniştrilor: ,,Este într-un stadiu foarte avansat”
Premierul desemnat Luca Niculescu a anunţat că joi ar urma să depună programul de guvernare şi lista miniştrilor: ,,Este într-un stadiu foarte avansat”
Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că intenționează să depună joi în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, precizând că documentul este într-un stadiu avansat și că va discuta cu partidele care vor susține viitorul Executiv pentru stabilirea priorităților comune.
Luca Niculescu a menţionat că nu promite miracole, ci seriozitate, scrie News.ro.
Luca Niculescu a fost întrebat, luni, la Radio România Actualităţi, despre faptul că PSD susţine o majoritate alături de PNL şi UDMR, în timp ce liberalii au exclus participarea la un guvern alături de PSD şi cum poate fi depăşit acest dezacord şi ce formulă de susţinere a viitorului guvern vede posibilă.
,,Înţeleg diferenţele dintre partide şi neîncrederea care există între ele şi dacă ar fi existat soluţii simple, am fi avut de mult un guvern şi problemele pe care le avem acum nu le-am fi avut. Dar aceste probleme există, în timp ce guvernul cu puteri depline nu există. Am propus să ne gândim la un acord de susţinere pe şase luni, de exemplu, a unor reforme prioritare şi a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România şi sper ca partidele care evident că se gândesc la interesul României să ajungă la o înţelegere, să lucrăm împreună pentru a găsi o formulă pentru a scoate ţara din această criză politică, economică şi socială”, a afirmat Luca Niculescu.
El a mai fost întrebat dacă mizează şi pe reducerea orgoliilor în ceea ce îi priveşte pe politicieni.
,,Cred că toţi cei responsabili se gândesc la viitorul României şi văd în ce situaţie este România acum. Există orgolii în fiecare dintre noi, dar nu aceasta este problema principală sau ceea ce doresc este ca prin dialog, aşa cum facem de o săptămână şi am făcut paşi înainte, adică situaţia de acum nu mai este cu cea de acum o săptămână, dar este nevoie să accelerăm. Joi am intenţia fermă de a depune programul de guvernare şi lista cabinetului de miniştri. Pentru aceasta trebuie să ajungem la un acord în aşa fel încât să avem un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, ci să şi poată guverna după aceea”, a mai transmis premierul desemnat.
El a subliniat că programul de guvernare este într-un stadiu avansat.
,,Programul de guvernare este într-un stadiu foarte avansat. Evident că vom lucra cu partidele care vor susţine într-o formă sau alta acest guvern, pentru a vedea care sunt şi priorităţile lor, care evident se suprapun cu priorităţile României. Nu promit miracole. Promit însă seriozitate. Trebuie ordine în finanţele publice, trebuie această rectificare bugetară, trebuie buget, trebuie să ne gândim la protejarea puterii de cumpărare a românilor. Trebuie să ne gândim să reducem inegalităţile mari care există între diferitele părţi ale României. Dar toate acestea nu pot fi începute decât cu un guvern cu puteri depline şi care să aibă şi un mandat care să fie susţinut pe aceste linii mari de mai multe forţe politice”, a declarat Luca Niculescu.
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