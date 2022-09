Premierul Ciucă: România își va asigura 90% din consumul de energie din producție proprie

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, miercuri, în mesajul transmis în cadrul Conferinţei Internaţionale a Gazului din România, că Guvernul pe care îl conduce şi-a asumat ca obiectiv important obţinerea independenţei energetice şi transformarea României într-un factor de securitate în regiune, astfel că vom reuşi să asigurăm din resurse interne 90% din necesarul de consum.

„Conferinţa Internaţională a Gazului din România este un bun prilej de a discuta despre rolul gazelor naturale în tranziţia energetică, precum şi despre căile de acţiune necesare asigurării resurselor pentru cetăţenii şi economiile noastre. Criza energetică resimţită de întreaga Europă ne-a făcut şi mai solidari în eforturile noastre de a găsi soluţii şi de a ne asigura energia necesară atât pentru această iarnă, cât şi pentru generaţiile viitoare, în condiţii sustenabile şi respect faţă de mediu”, a transmis premierul în mesaj, potrivit News.ro.

Nicolae Ciucă a arătat că am remarcat cu toţii importanţa acordată energiei în discursul susţinut de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru prezentarea raportului Starea Uniunii Europene 2022.

”Ceea ce am reuşit cu toţii la nivel european, în domeniul energiei, dar şi în toate celelalte sectoare, reconfirmă puterea comunităţii celor 27 de ţări de a uni oameni, naţiuni şi generaţii. De a trece cu bine crize fără precedent. Am regăsit, în dezbaterile la nivel european, preocuparea României de a proteja cetăţenii şi economia de creşterea preţurilor la energie şi gaze naturale. La nivel naţional, am prelungit măsurile de compensare şi plafonare a preţurilor la gaz până la 1 septembrie 2023, iar pentru mediul economic am eliminat plafonul de consum. Ţara noastră continuă să se alăture deciziilor europene în toate eforturile de gestionare a consumului de energie, de descurajare a tendinţei de creştere nejustificată a preţurilor şi de diversificare a surselor de energie”, a spus şeful Executivului.

Potrivit premierului, ”mai mult ca oricând, în aceste vremuri de criză, este nevoie ca spiritul european al solidarităţii să fie mai puternic resimţit în relaţia dintre cetăţeni şi instituţii, la nivelul societăţii, dar şi între societate şi piaţa energetică”.

”Guvernul pe care îl conduc şi-a asumat ca obiectiv important obţinerea independenţei energetice şi transformarea României într-un factor de securitate energetică în regiune. Noua Lege offshore şi încurajarea investiţiilor în acest sector fac posibilă exploatarea resurselor de gaze naturale din Marea Neagră şi, în următorii ani, a celor de mare adâncime din judeţul Buzău. 2022 este anul în care a început extracţia gazelor naturale în platoul continental al Mării Negre. Odată cu concretizarea acestor surse noi, vom reuşi să asigurăm, din resurse interne, 90% din necesarul de consum”, a spus Ciucă.

Premierul a menţionat că ”acest lucru dovedeşte capacitatea României de a găsi noi soluţii într-o perioadă în care furnizarea de gaze naturale la nivel mondial este ameninţată de războiul din Ucraina”.

”La nivelul Guvernului, am făcut eforturi constante şi în ceea ce priveşte diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale şi asigurarea necesarului de consum cetăţenilor şi economiei noastre. Am finalizat recent tronsonul de conductă Pojorâta – Vatra Dornei, proiect prin care am creat premisele interconectării sistemului de transport gaze naturale din partea de Nord – Vest a ţării cu cel din partea de Nord – Est. Acordăm atenţie proiectelor de acest timp având în vedere importanţa lor pentru comunităţile locale şi pentru dezvoltarea reţelei naţionale. Finalizarea gazoductului BRUA faza I, aproximativ 500 de kilometri de conductă ce traversează un sfert din teritoriul ţării, reprezintă o sursă importantă de energie pentru cetăţenii noştri şi pentru dezvoltarea economică. În plus, odată cu punerea în funcţiune a BRUA, România se conectează la culoarele regionale de transport şi îşi va putea asigura aprovizionarea din noi surse”, a mai spus premierul.

Potrivit şefului Executivului, ”operaţionalizarea interconectorului Bulgaria-Grecia – ultima componentă a Coridorului Vertical -, transformarea Coridorului Transbalcanic, care poate prelua gaze naturale din zona Mării Caspice şi Azerbaidjan, vor crea un plus de siguranţă pentru România şi întreaga regiune”.

Nicolae Ciucă a mai spus că o atenţie deosebită am acordat sprijinului pentru Republica Moldova, care se confruntă cu efecte acute ale crizei energetice.

”Operaţionalizarea gazoductului Oneşti-Gherăeşti-Leţcani-Ungheni-Chişinău este un sprijin consistent pentru că oferă posibilitatea Republicii Moldova să preia până la 2,2 miliarde metri cubi de gaze naturale pe an”, a arătat Nicolae Ciucă

Premierul a menţionat că ”Guvernul României se concentrează în egală măsură şi asupra viziunii de dezvoltare pe termen lung a sistemului energetic naţional, în acord cu politicile europene”.

”Procesul de tranziţie energetică trebuie să genereze un sistem energetic robust, modern, bazat pe extinderea şi implementarea rapidă a tuturor tehnologiilor disponibile şi inovatoare. Generăm, astfel, oportunităţi de creştere a securităţii energetice, de susţinere a dezvoltării economice, de incluziune socială şi de creare a cât mai multor locuri de muncă. Majoritatea modelelor de bune practici arată că soluţia optimă pentru accelerarea procesului de eliminare a cărbunelui este utilizarea gazului natural, iar prin creşterea treptată a ponderii gazelor regenerabile se poate realiza neutralitatea climatică până în anul 2050”, a afirmat şeful Executivului.

Mai mult, spune premierul, ”gazul natural este considerat atât o opţiune viabilă pentru a asigura tranziţia verde, cât şi, similar energiei nucleare, pe care o încurajăm, o resursă vitală pentru echilibrarea reţelei electrice”.

”Pe măsură ce contribuţia energiei regenerabile va creşte în conformitate cu ţintele propuse prin pachetul legislativ Fit for 55, priorităţile Guvernului se concentrează asupra investiţiilor necesare pentru creşterea contribuţiei energiei regenerabile în mix-ul energetic. Avem datoria morală faţă de generaţiile viitoare de a asigura pârghiile necesare dezvoltării economice a României şi bunăstarea cetăţenilor noştri, prin politici economice care să protejeze mediul”, a arătat premierul Ciucă.