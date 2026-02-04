Actualitate

Premierul Bolojan anunță că plafonarea prețurilor la gaze rămâne până în martie 2027: ,,O perioadă cu un preț administrat pentru consumatorii casnici”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Premierul Bolojan anunță că plafonarea prețurilor la gaze rămâne până în martie 2027: ,,O perioadă cu un preț administrat pentru consumatorii casnici”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, 4 februarie, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria, că Guvernul va menține un preț administrat la gaze pentru consumatorii casnici în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.

Șeful Executivului a precizat că liberalizarea pieței gazelor va fi aplicată treptat începând cu anul 2027, menționând că pentru celelalte tipuri de activități nu va mai exista un plafon de preț.

Premierul a explicat că vrea să protejeze cetățenii de o nouă creștere a inflației. Împreună cu echipa guvernamentală, inclusiv specialiști din Ministerul Energiei, a fost concepută o perioadă de tranziție în care se va renunța la plafonarea prețului la gaze, dar prețurile vor fi administrate pe întregul lanț — de la producție până la consumatorii casnici și centralele de producere a agentului termic.

„Trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea, dar trebuie să protejăm cetățenii de creșterea inflației. Fiind un an greu, e normal să luăm aceste măsuri, pentru că din 2027 România va avea resurse suplimentare de gaz în Marea Neagră ceea ce ar trebui să ducă la o scădere a prețului gazelor. Asta înseamnă că anul 2027 ar fi un an mai potrivit pentru a face liberalizarea. Între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027 să existe o perioadă cu un preț administrat pentru consumatorii casnici”, a declarat premierul Bolojan.

