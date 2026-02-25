Pregătiri pentru încheierea unui nou contract pe 5 ani pentru salubrizarea municipiului Alba Iulia: Studiu de oportunitate și regulament, actualizate, în consultare publică
Primăria Alba Iulia a pus, miercuri, 25 februarie 2026, în consultare publică, un proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și a Regulamentului de Organizare și funcționare a Serviciului public de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat şi stropit al căilor publice, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Alba Iulia.
„Activitățile de măturat, spălat şi stropit al căilor publice, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, părți componente în cadrul serviciului de salubrizare a localităților, se desfasoară în prezent în municipiul Alba Iulia în baza contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 142804/2024 încheiat cu societatea comerciala Polaris-M Holding SRL.
Având în vedere că la data de 09.12.2026 acest contract urmează să expire, este necesară demararea unei noi proceduri pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat şi stropit al căilor publice, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Alba Iulia, în condițiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile de utilități publice republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Deoarece Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările și completările ulterioare a fost abrogat și înlocuit cu Ordinul 97/2025 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor este necesar modificarea Regulamentului și a Studiului de oportunitate pentru organizarea și funcționarea serviciului public de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat şi stropit al căilor publice, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în municipiul Alba Iulia, aprobate prin HCL 188/2024”, se arată în raportul de specialitate întocmit de Serviciul Monitorizare Zone Verzi, Salubrizare și Toalete Publice din cadrul Primăriei Alba Iulia.
Etapa de consultare publică va dura până în 7 aprilie 2026.
În proiectul studiului de oprtunitate se menționează că noul contract va avea o durată de 5 ani.
Proiectul de hotărâre pus în consultare publică poate fi consultat AICI.
