Prebet Aiud, producător de materiale de construcții, îşi dublează profitul și ajunge la o cifră de afaceri de 10,8 milioane lei

Nivelul tehnic al produselor se incadreaza in prevederile standardelor nationale. In ceea ce priveste nivelul tehnologic acesta se situeza deasemenea la nivelul existent in tara, tehnologiile, utilajele si instalatile tehnologice au fost proiectate pentru a satisface productivitatii si nivelelor de calitate superioare.

De-a lungul anilor, S.C PREBET AIUD S.A a colaborat permanent cu proiectantii din Romania pentru imbunatatirea permanenta atat a nivelului tehnic al produselor cat si cel al tehnologiilor de fabricatie. Unitatea are o indelungata traditie in producerea si comercializarea traverselor CF din beton armat precomprimat,a stalpilor de electrificare si a

prefabricate beton armat prefabricatelor din beton destinate structurilor de cai de comunicatii C.F. si rutiere.