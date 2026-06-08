Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Coșmar pentru un albaiulian din Recea: Curtea și beciul îi sunt inundate la fiecare ploaie. „Au spus că nu au bani pentru înlocuirea conductei”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 46 de minute

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Coșmar pentru un albaiulian din Recea: Curtea și beciul îi sunt inundate la fiecare ploaie. „Au spus că nu au bani pentru înlocuirea conductei”

Un locuitor din cartierul Recea din Alba Iulia se confruntă cu o situație cel puțin stresantă și inconfortabilă. La fiecare ploaie, curtea și beciul gospodăriei sale sunt inundate.

Bărbatul a declarat pentru ziarulunirea.ro că, ori de câte ori plouă, apa pluvială ajunge în gospodăria sa, provocând inundarea curții și a beciului. În încercarea de a găsi o soluție, acesta a apelat inclusiv la numărul unic de urgență 112.

„Nu m-a rezolvat nimeni de 3 ani. Nu a plouat, iar acum, de când a început să plouă, toată apa pluvială vine la mine în curte și în beci! Au spus că nu au bani pentru înlocuirea conductei. Am sunat la 112, m-au redirecționat la ISU, iar ei au contactat APA CTTA Alba. Au trimis o mașină,”, a povestit bărbatul din Recea.

Până la remedierea problemei, localnicul este nevoit să facă față, la fiecare episod de ploaie, unei situații dificil de gestionat.

Deși APA CTTA Alba a trimis la fața locului un echipaj pentru a interveni, ajutând chiar și la la scoaterea apei din beciul gospodăriei, responsabilitatea remedierii situației revine administrației locale din Alba Iulia.

,,Conductele nu se află în exploatarea APA CTTA Alba, au rămas la primărie, deși APA CTTA i-a ajutat pe cetățeni de fiecare dată când s-a putut.”, a precizat Cornel Bardan, director general APA CTTA Alba pentru ziarulunirea.ro.

Mai mult decât atât, directorul general spune că APA CTTA are o soluție pentru a rezolva problema, însă implementarea rămâne la latitudinea Primăriei Alba Iulia.

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