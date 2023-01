Poziția viceprimarului Emil Popescu, după debandada din ședința de aprobare a bugetului local: ”Lumea trebuie să știe cum stau lucrurile!”

În cadrul ședinței de consiliu local desfășurate ieri la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, proiectul de aprobare a bugetului local a fost respins cu 12 voturi ”împotrivă”. Viceprimarul Emil Popescu a comentat la cald toată situația după încheierea ședinței.

”E evident că am o dezamăgire, fiindcă am sperat că Bugetul va trece. Eu eram convins că, de exemplu, viceprimarul Marius Filimon va vota “pentru”. El are, în defintiv, în subordine, Direcția Tehnică. Și e parte din echipa care conduce administrația locală de peste doi ani de zile! Îl respect pe Filimon foarte mult, se implică enorm, însă pe acest subiect cred că a greșit față de oraș.

Pe de altă parte, dacă existau idei din partea liberalilor, dacă existau amendamente, domnul primar le asculta și încerca să le integreze în proiectul de buget. Dar nu a fost vorba de așa ceva.

L-am auzit, la radio, pe Marius Hațegan, președintele PNL Alba Iulia, care a afirmat că discută, de 2-3 săptămâni, problema bugetului cu viceprimarul Filimon. E dreptul lor să o facă în partid, dar cred că Filimon ar fi trebuit să ridice această problemă colegial, într-o discuție la Primărie, cu mine și cu Gabriel Pleșa. Așa cred eu că era firesc. E alegerea lor, personal cred că una eronată. Evident, vor urma discuții, fiindcă Bugetul va trebui trecut și va trece. Nu de dragul partidelor, cât pentru ca orașul să fie, dacă vreți, “functional”.

În clipa de față, vă spun sincer, suntem, în multe privințe, legați de mâini și de picioare, administrativ vorbind. Sunt zeci de proiecte blocate, sunt afectate tansportul în comun, bursele elevilor, investițiile și-atâtea altele. Nu e deloc în regulă, credeți-mă!

Văd acum că mai toate tunurile sunt puse pe Gabriel Pleșa. Nu zic că primarul e perfect, dar pe subiectul legat de Buget are mare dreptate. Cum poți tu, PNL sau PSD, să votezi împotrivă și să nu vii cu un argument tehnic, pe cifre, pentru care ai făcut asta?

Lumea trebuie să știe cum stau lucrurile. Iar consilierii locali ar trebui să pună mai presus de orice binele orașului. Nu să “bifeze” orice cerere venită din sediul de partid X sau Y.” a declarat viceprimarul Emil Popescu pentru ziarulunirea.ro.