Postul Paștelui 2026, cel mai scump din ultimii ani. Cât s-au scumpit legumele și fructele care pot fi consumate în această perioadă

De astăzi, 23 februarie 2026, creștinii ortodocși au intrat în postul Paştelui, care e cel mai greu şi lung din an. Doar anul acesta va fi şi cel mai scump de până acum.

Aproape toate alimentele care pot fi consumate în această perioadă de restricții culinare s-au scumpit. Până şi bananele au devenit produse de lux, iar nucile au ajuns să coste de trei ori mai mult decât carnea. De altfel, fructele și legumele s-au scumpit deja cu 10-15%.

Fermierii se plâng că a fost o iarnă foarte grea, cu temperaturi scăzute, cu multe episoade de viscol și ger și, astfel, au fost nevoiți să crească prețurile la trufandale.

În acest moment, în piață, salata este 6 lei, ceapa verde 3 lei, roșiile între 20 și 35 de lei, spanacul 15 lei. Vinetele sunt foarte scumpe, 25-30 de lei, ardei capia, dar și dovleceii sunt tot 25 de lei, potrivit observatornews.ro.

Toate sunt din import și spun vânzătorii că au prețurile au explodat. Chiar și perele, merele sunt 10-15, până la 25 de lei.

În postul Paștelui sunt doar două dezlegări la pește, pe 25 martie, de Bunavestire și pe 5 aprilie, în Duminica Floriilor.

