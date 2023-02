Poșta Română poate duce o scrisoare de la București la Brașov în cinci zile. Pe jos ajungi într-o zi și jumătate!

Cea mai geroasă noapte din acest an, în județul Alba: Termometrele au scăzut până la -17 grade Celsius, în anumite zone

Județul Alba a trecut prin cea mai geroasă noapte din acest an. Mercurul termometrelor a scăzut în anumite zone la -17 grade Celsius.

În dimineața zilei de vineri, 10 februarie, la Alba Iulia termometrele arătau -11 grade Celsius, iar prognoza meteo anunță un cer senin.

La ora 7:30, în Municipiul Aiud se înregistrau -13 grade Celsius, cu o prognoză meteo care anunță câțiva nori răzleți pe cer.

Nici la Blaj și Ocna Mureș prognoza meteo nu este mai fericită, temperaturile fiind de -13 grade Celsius la Blaj și -12 grade Celsius la Ocna Mureș, cu puțini nori pe cer.

Frigul a „lovit” și orașele Sebeș și Cugir, unde temperatura înregistrată este de -13 grade Celsius, iar cea resimțită este de -11, fără ca meteorologii să anunțe șanse de precipitații.

În Munții Apuseni, termometrele au scăzut cel mai mult în această noapte, în Abrud și Câmpeni indicând în această dimineață temperaturi de -17 grade Celsius, care se resimt ca -14.

De asemenea, în comuna Arieșeni temperatura înregistrată a fost una negativă, de -13 grade Celsius, însă resimțită ca -14 grade.

România a fost înghețată, sub un val de ger, cu temperaturi care au ajuns până la -31 de grade Celsius, înregistrate la Întorsura Buzăului.

Totodată, meteorologii au anunțat că începând cu acest weekend, temperaturile ar putea crește, astfel vremea va fi puțin mai caldă.

„Într-adevăr, ne regăsim sub influența unei mase de aer polar ce a determinat temperaturi minime foarte scăzute, temperaturi sub pragul gerului sub -10 grade în multe zone din țară, mai frecvent în nordul, în centrul teritoriului, în zona deluroasă din sud.

De altfel, ne așteptăm ca astfel de valori să avem și în noaptea care urmează, poate chiar mai extinse de atât.

Adică dacă în noaptea care a trecut în zona de câmpie din sud, din est au fost temperaturi ușor mai ridicate, adică -7 -8 grade la noapte ne așteptăm ca valori de -10 grade să înregistrăm în multe zone de câmpie din partea de sud și de est a teritoriului.

Acest lucru se va întâmpla cel mai probabil de sâmbătă sau se va resimți mai bine de sâmbătă duminică la începutul săptămânii viitoare când temperaturile maxime vor atinge valori chiar de 8-9 grade prin partea de sud a teritoriului.

Precipitațiile vor mai apărea din când în când, cel mai probabil sâmbătă la început sub formă de ninsoare în toate regiunile, însă acestea vor fi pe arii restrânse și slabe cantitativ. Nu mai așteptăm o depunere consistentă a stratului de zăpadă.

Și săptămâna viitoare vor mai fi precipitații în mod deosebit în jumătatea de est a teritoriului, însă de data aceasta mixte și foarte probabil să apară poleiul noaptea și dimineața, în condițiile în care vor mai fi temperaturi negative pe parcursul nopților”, a declarat Alina Șerban, meteorolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie.