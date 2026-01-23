Polițiștii s-au autosesizat în cazul unui bărbat care ar fi săvârșit acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum. Precizările făcute de IPJ Alba

Polițiștii s-au autosesizat în cazul unui bărbat care a săvârșit acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum. Precizările făcute de IPJ Alba

Un bărbat este căutat de oamenii legii după ce ar fi săvârșit infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri. Polițiștii s-au autosesizat în urma unei postări publicate pe o rețea de socializare.

Mai exact, pe data de 23 ianuarie 2026, oamenii legii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, în urma unei postări publicate pe un grup destinat oamenilor din Alba Iulia.

Din primele informații, bărbatul cercetat ar fi săvârșit acte explicite de exhibiționism în timp ce se afla în proximitatea unei unități de învățământ din municipiul Alba Iulia.

,,În dimineața zilei de 23 ianuarie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, ca urmare a unei postări anonime pe o rețea de socializare.

Din primele date, un bărbat, în timp ce se afla în proximitatea unei unități de învățământ din municipiul Alba Iulia, ar fi săvârșit acte explicite de exhibiționism.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, în vederea identificării bărbatului și stabilirii stării de fapt”, au declarat pentru ziarulunirea.ro reprezentanții IPJ Alba.

,,Un bărbat cu gluga in cap, îmbrăcat în culori închise se autosatisfacea”

O persoană anonimă a publicat o postare, pe o rețea de socializare, prin care trăgea un semnal de alarmă cu privire la un individ care ar fi produs acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum:

,,ATENȚIE PĂRINȚI/ CETĂȚENI: Azi în zona Colegiului Tehnic Apulum un bărbat cu gluga in cap, îmbrăcat în culori închise se autosatisfacea. Unde se pot face cereri de supraveghere a zonei? Unde se poate reclama așa ceva. Și să fie luată în serios treaba asta? Exista camere în zona? Cine mai e responsabil cu siguranța copiilor pe străzi?”, se arată în postarea publiată pe o rețea de socializare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI