Ştirea zilei

Polițiștii s-au autosesizat în cazul unui bărbat care ar fi săvârșit acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum. Precizările făcute de IPJ Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Polițiștii s-au autosesizat în cazul unui bărbat care a săvârșit acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum. Precizările făcute de IPJ Alba

Un bărbat este căutat de oamenii legii după ce ar fi săvârșit infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri. Polițiștii s-au autosesizat în urma unei postări publicate pe o rețea de socializare. 

Mai exact, pe data de 23 ianuarie 2026, oamenii legii s-au sesizat din oficiu cu  privire la săvârșirea infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, în urma unei postări publicate pe un grup destinat oamenilor din Alba Iulia. 

Din primele informații, bărbatul cercetat ar fi săvârșit acte explicite de exhibiționism în timp ce se afla în proximitatea unei unități de învățământ din municipiul Alba Iulia.

,,În dimineața zilei de 23 ianuarie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, ca urmare a unei postări anonime pe o rețea de socializare. 

Din primele date, un bărbat, în timp ce se afla în proximitatea unei unități de învățământ din municipiul Alba Iulia, ar fi săvârșit acte explicite de exhibiționism.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, în vederea identificării bărbatului și stabilirii stării de fapt”, au declarat pentru ziarulunirea.ro reprezentanții IPJ Alba.

,,Un bărbat cu gluga in cap, îmbrăcat în culori închise se autosatisfacea”

O persoană anonimă a publicat o postare, pe o rețea de socializare, prin care trăgea un semnal de alarmă cu privire la un individ care ar fi produs acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum:

,,ATENȚIE PĂRINȚI/ CETĂȚENI: Azi în zona Colegiului Tehnic Apulum un bărbat cu gluga in cap, îmbrăcat în culori închise se autosatisfacea. Unde se pot face cereri de supraveghere a zonei? Unde se poate reclama așa ceva. Și să fie luată în serios treaba asta? Exista camere în zona? Cine mai e responsabil cu siguranța copiilor pe străzi?”, se arată în postarea publiată pe o rețea de socializare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Apel pentru DONARE DE SÂNGE pentru Daniel Oprița, un asistent medical de la Spitalul Municipal Aiud: ,,Donați pentru el, purtați-l în gândul și rugăciunea voastră. Să fie bine, să își revină”

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 ore

în

22 ianuarie 2026

De

Apel pentru DONARE DE SÂNGE pentru Daniel Oprița, un asistent medical de la Spitalul Municipal Aiud: ,,Donați pentru el, purtați-l în gândul și rugăciunea voastră. Să fie bine, să își revină” Un apel de donare de sânge a fost lansat recent pe rețelele de socializare pentru Daniel Oprița, un asistent medical foarte îndrăgit și apreciat […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Haos în Munții Apuseni, generat de controversele cu privire la bonificația de 50% la plata impozitelor și taxelor locale: În Alba doar 2 comune au prevăzut-o, în Cluj… s-a prea dat!

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de ore

în

22 ianuarie 2026

De

Haos în Munții Apuseni, generat de controversele cu privire la bonificația de 50% la plata impozitelor și taxelor locale: În Alba doar 2 comune au prevăzut-o, în Cluj… s-a prea dat! În administrațiile locale din Munții Apuseni sunt zile tensionate, haotice, din pricina chestiunii controversate legată de modalitatea de acordare și limitele aplicării bonificației de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Cosmin Zuleam a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia: Arestare preventivă în „Dosarul Jafului din Sibiu”

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

22 ianuarie 2026

De

Cosmin Zuleam a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia Cosmin Zuleam, judecat pentru uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost adus, joi, 22 ianuarie 2026, în jurul orei 12.50, la Curtea de Apel Alba Iulia. De la ora 13.00 a fost programată audierea lui Cosmin Zuleam, arestat în lipsă în dosarul cunoscut […]

Citește mai mult