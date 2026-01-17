Polițiștii locali vor utiliza BodyCam și alte dispozitive de înregistrare. Legea a fost promulgată

Actualitate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 54 de minute

în

De

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu a fost promulgată de Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a promulgat actul normativ care le permite polițiștilor locali să folosească camere portabile foto-video-audio în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

„Noua reglementare stabileşte clar situaţiile în care aceste sisteme pot fi folosite în spaţiul public, fără consimţământul persoanelor vizate, precum legitimarea, constatarea contravenţiilor, utilizarea mijloacelor de imobilizare sau intervenţiile pentru protejarea vieţii şi a ordinii publice”, scrie şeful statului, sâmbătă, pe Facebook.

Potrivit acestuia, atunci când circumstanțele o permit, cetățenii vor fi informați că sunt înregistrați, iar autoritățile locale au obligația de a face publică dotarea polițiștilor locali cu astfel de echipamente.

Înregistrările vor fi păstrate pentru o perioadă de maximum șase luni, după care vor fi distruse, cu excepția situațiilor în care acestea constituie probe într-o procedură judiciară.

