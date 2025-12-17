Polițiștii din Alba, acțiuni de prevenire a delincvenței juvenile și a violenței în mediul școlar. Peste 500 de elevi au participat
Polițiștii din Alba, acțiuni de prevenire a delincvenței juvenile și a violenței în mediul școlar. Peste 500 de elevi au participat
Peste 500 de elevi din Alba Iulia au fost implicați, luni, în acțiuni de prevenire a delincvenței juvenile și a violenței în mediul școlar, desfășurate de polițiștii IPJ Alba în zona unităților de învățământ preuniversitar din municipiu.
Citește și: Bărbat de 49 de ani, din Colțești, cercetat de polițiștii din Aiud: A fost prins că deținea și folosea articole pirotehnice interzise
Potrivit IPJ Alba, la data de 16 decembrie 2025, în intervalul orar 07.30 – 12.30, polițiștii Biroului Siguranță Școlară, cei ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității și cei ai Serviciului Rutier, împreună cu polițiști din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au desfășurat 20 de activități, pe raza municipiului Alba Iulia, pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și a situațiilor de victimizare a minorilor în incinta/zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.
Polițiștii au inițiat discuții cu peste 500 de elevi, fiind abordate teme care vizează violența, consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, absenteism, violență verbală și consecințele bullyingului.
Aceștia au desfășurat și activități de instruire a cadrelor didactice pe linia gestionării violenței în mediul școlar, precum și a identificării comportamentelor specifice consumului de substanțe psihoactive în rândul elevilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Tânăr din Ocna Mureș, prins băut și fără permis la volan: A intrat în coliziune cu un autoturism parcat. Avea o alcoolemie de 1,05 mg/l
Tânăr din Ocna Mureș, prins băut și fără permis la volan: A intrat în coliziune cu un autoturism parcat. Avea o alcoolemie de 1,05 mg/l Un tânăr de 25 de ani din Ocna Mureș este cercetat de polițiști după ce, în noaptea de 16 spre 17 decembrie 2025, a provocat un accident rutier soldat cu […]
Bărbat de 49 de ani, din Colțești, cercetat de polițiștii din Aiud: A fost prins că deținea și folosea articole pirotehnice interzise
Bărbat de 49 de ani, din Colțești, cercetat de polițiștii din Aiud: A fost prins că deținea și folosea articole pirotehnice interzise Un bărbat de 49 de ani, din Colțești, este cercetat de polițiștii din Aiud, după ce a fost prins că deținea și folosea articole pirotehnice interzise. Potrivit IPJ Alba, la data de 16 […]
Livrator de pizza din Alba, păcălit printr-o comandă falsă: Tânăr de 19 ani, REȚINUT după ce a aplicat frauda ,,pretext comercial”. Cum a acționat
Livrator de pizza din Alba, păcălit printr-o comandă falsă: Tânăr de 19 ani, REȚINUT după ce a aplicat frauda ,,pretext comercial”. Cum a acționat Un tânăr de 19 ani din județul Prahova a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii de investigații criminale din Aiud, fiind cercetat pentru înșelăciune, după ce ar fi indus […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ajutorul de 750 de lei pentru montarea de repartitoare, amânat din nou, pentru a treia oară: Statul mută sprijinul de 750 de lei tocmai în 2026
Ajutorul de 750 de lei pentru montarea de repartitoare, amânat din nou, pentru a treia oară: Statul mută sprijinul de...
Daniel David amână publicarea programei de limba română pentru clasa a IX-a. Care este motivul
Daniel David amână publicarea programei de limba română pentru clasa a IX-a. Care este motivul Ministerul Educaţiei a anunțat că...
Știrea Zilei
Doctorul și farmacistul Ovidiu Oroian a trecut la cele veșnice: A fost specialist în biorezonanță și a vindecat zeci de mii de oameni
Doctorul și farmacistul Ovidiu Oroian a trecut la cele veșnice: A fost specialist în biorezonanță și a vindecat zeci de...
Țeapă de 200.000 de euro pe piața imobiliară din Alba Iulia, investigată de poliție. Femeie REȚINUTĂ după ce a păcălit un agent imobiliar: Cum a acționat
Țeapă de 200.000 de euro pe piața imobiliară din Alba Iulia, investigată de poliție. Persoană REȚINUTĂ după ce a păcălit...
Curier Județean
Polițiștii din Alba, acțiuni de prevenire a delincvenței juvenile și a violenței în mediul școlar. Peste 500 de elevi au participat
Polițiștii din Alba, acțiuni de prevenire a delincvenței juvenile și a violenței în mediul școlar. Peste 500 de elevi au...
Tânăr din Ocna Mureș, prins băut și fără permis la volan: A intrat în coliziune cu un autoturism parcat. Avea o alcoolemie de 1,05 mg/l
Tânăr din Ocna Mureș, prins băut și fără permis la volan: A intrat în coliziune cu un autoturism parcat. Avea...
Politică Administrație
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu Moțiunea simplă AUR împotriva ministrei Mediului,...
Moțiunea de cenzură a fost respinsă: Guvernul Bolojan supraviețuiește din nou în Parlament, iar coaliția de guvernare rezistă
Moțiunea de cenzură a fost respinsă: Guvernul Bolojan supraviețuiește din nou în Parlament, iar coaliția de guvernare rezistă Moţiunea de...
Opinii Comentarii
17 decembrie 2025: Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Daniel. Rugăciunile proorocului și a celor trei tineri aruncați în cuptor
În fiecare an, la data de 17 decembrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Prooroc Daniel și îi pomenesc pe...
16 decembrie 1989 | Ziua care a schimbat istoria României. La Timișoara s-a strigat primul „Jos Ceauşescu!”
16 decembrie 1989 | Ziua care a schimbat istoria României. La Timișoara s-a strigat primul „Jos Ceauşescu!” 16 decembrie 1989...