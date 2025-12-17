Polițiștii din Alba, acțiuni de prevenire a delincvenței juvenile și a violenței în mediul școlar. Peste 500 de elevi au participat

Peste 500 de elevi din Alba Iulia au fost implicați, luni, în acțiuni de prevenire a delincvenței juvenile și a violenței în mediul școlar, desfășurate de polițiștii IPJ Alba în zona unităților de învățământ preuniversitar din municipiu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 16 decembrie 2025, în intervalul orar 07.30 – 12.30, polițiștii Biroului Siguranță Școlară, cei ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității și cei ai Serviciului Rutier, împreună cu polițiști din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au desfășurat 20 de activități, pe raza municipiului Alba Iulia, pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și a situațiilor de victimizare a minorilor în incinta/zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.

Polițiștii au inițiat discuții cu peste 500 de elevi, fiind abordate teme care vizează violența, consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, absenteism, violență verbală și consecințele bullyingului.

Aceștia au desfășurat și activități de instruire a cadrelor didactice pe linia gestionării violenței în mediul școlar, precum și a identificării comportamentelor specifice consumului de substanțe psihoactive în rândul elevilor.

