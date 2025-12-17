Bărbat de 49 de ani, din Colțești, cercetat de polițiștii din Aiud: A fost prins că deținea și folosea articole pirotehnice interzise

Un bărbat de 49 de ani, din Colțești, este cercetat de polițiștii din Aiud, după ce a fost prins că deținea și folosea articole pirotehnice interzise.

Potrivit IPJ Alba, la data de 16 decembrie 2025, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au depistat, pe raza localității Colțești, un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din localitatea Colțești, care deținea și folosea articole pirotehnice din categoria P1, interzise publicului larg.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, efectuate fără drept.

Reamintim cetățenilor faptul că este interzisă utilizarea articolelor pirotehnice de către publicul larg a articolelor pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1,P2, cele din categoria P1 putând fi puse la dispoziţia persoanelor fizice doar integrate într-un vehicul sau într-o piesă detaşabilă a unui vehicul.

De asemenea, este interzisă comercializarea oricărui tip de articole pirotehnice de către persoanele fizice sau juridice neautorizate. Operatorii economici autorizați pot comercializa către publicul larg (persoanele care au împlinit 16 ani) doar articole pirotehnice din categoria F1.

