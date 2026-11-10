Podul de pe DJ 106F, de la Gârbova de Sebeș, pe cale să fie înlocuit: Consiliul Județean Alba cere acordul de mediu pentru un pod nou de peste 7 milioane de lei

Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat că a fost depusă solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Pod peste Valea Gârbova, pe DJ 106F, km 13+980“. Titularul investiției este UAT Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba.

Amplasamentul se află în comuna Gârbova, satul Gârbova, pe DJ 106F, în intravilan. Conform memoriului de prezentare, lucrările se vor desfășura în întregime pe domeniul public și nu se solicită suprafețe de teren pentru folosință temporară.

Ce prevede proiectul

Proiectul propune demolarea podului existent și construirea, pe același amplasament, a unui pod nou din beton armat și precomprimat, proiectat la clasele de încărcare LM1 și LM2. Soluția are la bază recomandările expertizei tehnice întocmite în februarie 2026 de SC Donprest Com SRL.

Noul pod va avea:

*o lungime totală de 35,23 m, cu o singură deschidere de 26,3 m;

*o parte carosabilă de 2 x 3,9 m și două trotuare de câte 1 m;

*suprastructura din 5 grinzi din beton precomprimat, cu înălțimea de 1,80 m;

*două culei din beton armat, fundate indirect pe coloane forate cu diametrul de 1,2 m;

*iluminat public pe bază de energie solară, cu patru stâlpi fotovoltaici cu lămpi LED.

Accesul pe pod va fi modernizat pe un sector de aproximativ 106 m (inclusiv podul), între km 13+940 și km 14+050, ca drum județean de clasă tehnică IV. Sunt prevăzute sistem rutier nou, parapeți de siguranță, marcaje și semnalizare, precum și lucrări de colectare și evacuare a apelor pluviale.

Circulația, în timpul lucrărilor

Pe durata execuției, traficul auto și pietonal va fi deviat pe o variantă ocolitoare amplasată în aval, un drum impietruit de circa 112,6 m, cu circulație pe un singur sens. Aceasta va traversa râul Gârbova printr-un podeț format din 8 tuburi cu diametrul de 1.000 mm, dimensionat pentru un debit cu asigurare de 10% (39,4 mc/s). Pe amplasamentul celor două culei vor fi create două platforme de lucru, iar demolarea se va face cu mijloace mecanice și manuale, fără explozibili sau agenți chimici.

Protecția împotriva inundațiilor

Podul nou a fost dimensionat pentru debitul de calcul cu asigurare de 1% (106,4 mc/s) și poate prelua un debit de 128,32 mc/s. Proiectantul a optat pentru o singură deschidere, fără pile în albie, pentru a nu perturba curgerea apelor la viituri. Sunt prevăzute și lucrări de apărare a malurilor, praguri de fund, saltea de anrocamente și rizbermă. Malurile vor fi curățate de vegetație și recalibrate pe câte 20 m în amonte și în aval de pod.

Valoarea totală a investiției este de 7.265.980 lei, iar durata de realizare estimată este de 6 luni. Proiectant este S.C. Via Procons S.R.L., iar rolul podului este de a asigura legătura dintre DN1 și localitatea Gârbova în condiții de siguranță și confort.

foto: Podul actual de pe DJ 106F de la Gârbova (arhivă; cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal