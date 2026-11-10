DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 09.11-15.11.2026. Lista

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 09.11-15.11.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1 SEBES, Strada STAR RELEU,RADIO REINTREGIREA 13/11/2026 07:00 – 13/11/2026 09:00

2 SEBES, Strada SALV METAL,ASOCIATIA AGRICOLA 13/11/2026 07:00 – 13/11/2026 09:00

3 SEBES, Strada PT PROMT 13/11/2026 07:00 – 13/11/2026 09:00

4 SEBES, Strada PT DENIZ ,PACA SRL,EXPLORER SRL 13/11/2026 07:00 – 13/11/2026 09:00

5 SEBES, Strada PROPAK,LINCOLN,AUTOTOTAL PREST 13/11/2026 07:00 – 13/11/2026 09:00

6 SEBES, Strada POMPE GA1,AUTOLUX,MDF,VALEA JANULUI 13/11/2026 07:00 – 13/11/2026 09:00

7 SEBES, Strada PESCARIE DAIA,PT ONICHE,BAUMASTER 13/11/2026 07:00 – 13/11/2026 09:00

8 SEBES, Strada CALARASI De la CFR pina la Autostrada 13/11/2026 07:00 – 13/11/2026 09:00

9 SEBES, Strada PTZ 34 Sebes TOTAL 13/11/2026 09:00 – 14/11/2026 22:00

10 SEBES, Strada STAR RELEU,RADIO REINTREGIREA 14/11/2026 19:00 – 14/11/2026 22:00

11 SEBES, Strada SALV METAL,ASOCIATIA AGRICOLA 14/11/2026 19:00 – 14/11/2026 22:00

12 SEBES, Strada PT PROMT 14/11/2026 19:00 – 14/11/2026 22:00

13 SEBES, Strada PT DENIZ ,PACA SRL,EXPLORER SRL 14/11/2026 19:00 – 14/11/2026 22:00

14 SEBES, Strada PROPAK,LINCOLN,AUTOTOTAL PREST 14/11/2026 19:00 – 14/11/2026 22:00

15 SEBES, Strada POMPE GA1,AUTOLUX,MDF,VALEA JANULUI 14/11/2026 19:00 – 14/11/2026 22:00

16 SEBES, Strada PESCARIE DAIA,PT ONICHE,BAUMASTER 14/11/2026 19:00 – 14/11/2026 22:00

17 SEBES, Strada CALARASI De la CFR pina la Autostrada 14/11/2026 19:00 – 14/11/2026 22:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

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