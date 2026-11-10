Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 09.11-15.11.2026. Lista

Bogdan Ilea

Publicat

acum 30 de minute

în

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 09.11-15.11.2026. Lista 

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Petrecerea Divorțaților

Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 09.11-15.11.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1 SEBES, Strada STAR RELEU,RADIO REINTREGIREA 13/11/2026 07:00 – 13/11/2026 09:00 

2 SEBES, Strada SALV METAL,ASOCIATIA AGRICOLA 13/11/2026 07:00 – 13/11/2026 09:00 

3 SEBES, Strada PT PROMT 13/11/2026 07:00 – 13/11/2026 09:00 

4 SEBES, Strada PT DENIZ ,PACA SRL,EXPLORER SRL 13/11/2026 07:00 – 13/11/2026 09:00 

5 SEBES, Strada PROPAK,LINCOLN,AUTOTOTAL PREST 13/11/2026 07:00 – 13/11/2026 09:00 

6 SEBES, Strada POMPE GA1,AUTOLUX,MDF,VALEA JANULUI 13/11/2026 07:00 – 13/11/2026 09:00 

7 SEBES, Strada PESCARIE DAIA,PT ONICHE,BAUMASTER 13/11/2026 07:00 – 13/11/2026 09:00 

8 SEBES, Strada CALARASI De la CFR pina la Autostrada 13/11/2026 07:00 – 13/11/2026 09:00 

9 SEBES, Strada PTZ 34 Sebes TOTAL 13/11/2026 09:00 – 14/11/2026 22:00 

10 SEBES, Strada STAR RELEU,RADIO REINTREGIREA 14/11/2026 19:00 – 14/11/2026 22:00 

11 SEBES, Strada SALV METAL,ASOCIATIA AGRICOLA 14/11/2026 19:00 – 14/11/2026 22:00 

12 SEBES, Strada PT PROMT 14/11/2026 19:00 – 14/11/2026 22:00 

13 SEBES, Strada PT DENIZ ,PACA SRL,EXPLORER SRL 14/11/2026 19:00 – 14/11/2026 22:00 

14 SEBES, Strada PROPAK,LINCOLN,AUTOTOTAL PREST 14/11/2026 19:00 – 14/11/2026 22:00 

15 SEBES, Strada POMPE GA1,AUTOLUX,MDF,VALEA JANULUI 14/11/2026 19:00 – 14/11/2026 22:00 

16 SEBES, Strada PESCARIE DAIA,PT ONICHE,BAUMASTER 14/11/2026 19:00 – 14/11/2026 22:00 

17 SEBES, Strada CALARASI De la CFR pina la Autostrada 14/11/2026 19:00 – 14/11/2026 22:00 

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica:  Suport/Întreruperi energie electrică. 

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice. 

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Razie de amploare la Blaj: Amenzi de peste 2.200 de lei, două persoane conduse la Poliție și 14 elevi depistați chiulind de la școală

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

10 noiembrie 2026

De

Razie de amploare la Blaj: Amenzi de peste 2.200 de lei, două persoane conduse la Poliție și 14 elevi depistați chiulind de la școală Poliția Municipiului Blaj a organizat la data de 10 noiembrie 2026, o acțiune cu efective mărite, pe raza municipiului, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Accident rutier în Alba Iulia: Un biciclist acroșat de o mașină în Piața Iuliu Maniu din municipiu

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

10 noiembrie 2026

De

Accident rutier în Alba Iulia: Un biciclist acroșat de o mașină în Piața Iuliu Maniu din municipiu Un accident rutier a avut loc marți, în jurul orei 13.15, în Alba Iulia. Un biciclist a fost acroșat de o mașină în Piața Iuliu Maniu. Polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire […]

Citește mai mult

Curier Județean

10 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

10 noiembrie 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 10 noiembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]

Citește mai mult