PLUS Alba reținut în ceea ce privește susținerea lui Gabriel Pleșa: Este încă în desfășurare depunerea candidaturilor în competiția internă din PLUS pentru primăriile din județ și Consiliul Județean Alba

Mihail David, Președintele Partidului PLUS Alba: Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS) Alba are încă în desfășurare perioada de depunere a candidaturilor pentru candidații în competiția internă din PLUS pentru toate primăriile din județ și Consiliul Județean Alba.

Vom hotarî de comun acord în Alianță cine este candidatul cel mai potrivit pentru toate funcțiile de primari, consilieri locali, consilieri județeni și președinte de Consiliu Județean

Vom alege cele mai potrivite personae, indiferent dacă fac parte din PLUS sau din USR pentru a primi increderea cetățenilor prin vot și pentru a aduce persoane compentente, profesioniste și integre în primăriile din județ și în Consiliul Judetean Alba.

Candidații Alianței USR PLUS pentru Primăria Alba Iulia vor reuși în Consiliul Local, care conduce Municipiul să aducă toate cunoștințele și experiența profesională și de voluntariat acumulată, să le pună în valoare în favoarea cetățenilor și să formeze majoritatea cu care sa poată conduce Municipiul. Candidatul la primar al Alianței va fi persoana care va câștiga alegerile și va reprezenta orașul nostru pentru următorii patru ani.