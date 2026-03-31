Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, prelungită în România: Măsura, valabilă până la 30 iunie 2026. LISTA

Guvernul a hotărât marți, 31 martie 2026, plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază. Măsura se va aplica până la finalul lunii iunie 2026. 

Decizia privind prelungirea măsurii de plafonare a adaosului comercial pentru mai multe alimente de bază a fost luată, luni, 30 martie 2026, în ședința coaliției de guvernare. Măsura urma să expire marți, 31 martie 2026.

Măsura se aplică pentru o listă de 17 categorii de produse alimentare:

* pâine albă simplă (300–500 g)
* lapte de consum 1 l (1,5% grăsime, fără UHT)
* brânză telemea de vacă vrac
* iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, max. 200 g)
* făină albă de grâu „000” (până la 1 kg)
* mălai (până la 1 kg)
* ouă de găină calibrul M
* ulei de floarea-soarelui (până la 2 l)
* carne proaspătă de pui
* carne proaspătă de porc
* legume proaspete vrac (ex: roșii, ceapă, castraveți, morcovi, ardei etc.)
* fructe proaspete vrac (ex: mere, pere, prune, struguri)
* cartofi proaspeți albi vrac
* zahăr alb tos (până la 1 kg)
* smântână (12% grăsime)
* unt (până la 250 g)
* magiun (până la 350 g)

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că are pregătite și alte proiecte prin care ar vrea ca măsura să fie extinsă și la alte produse, dar momentan încă sunt analizate mai multe scenarii.

Adaosul comercial este plafonat la 20 de procente. Măsura a fost introdusă penru prima dată în vara lui 2023. Însă, cu toate astea, prețurile au crescut la mai multe alimente de bază – după cum o arată și datele de la INS. În plus, s-au scumpit puternic produsele nealimentare – cum ar fi detergenții.

