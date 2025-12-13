Piste pentru biciclete în comuna Ciugud cu o lungime totală de 13 km. Investiție de peste 6 milioane de lei

Administrația din Ciugud a demarat licitația ,,Dezvoltarea infrstructurii de transport verde – Pistă pentru biciclete în comuna Ciugud”, prin SEAP, care prevede construirea a peste 10 kilometri de piste de biciclete pe raza comunei.

Potrivit documentației, în prezent, în comună nu există nicio pistă pentru biciclete sau pentru alte vehicule electrice ușoare. Proiectul propus se referă la realizarea unor piste pentru biciclete în comuna Ciugud, județul Alba, cu o lungime totală de 13 km.

Traseul propus pentru realizarea pistei pentru biciclete începe pe teritoriul administrativ al Comunei Ciugud, din satul Limba de pe drumul județean DJ107C și continua pe drumul județean DJ 107, Teleac – Zona de Dezvoltare Economică și Teleac – Hăpria.

Ciclismul este o modalitate de transport nepoluant care trebuie să beneficieze de o mai mare atenție, în contextul măsurilor pe termen mediu și lung privind protecția climei, reducerea zgomotului și gestionarea calității aerului. Ciclismul este un subsistem al traficului nemotorizat și al doilea ca importanță pentru „mobilitatea locală”. Ciclismul reprezintă o modalitate esențială de a reduce ambuteiajele în trafic, prin înlocuirea călătoriilor urbane motorizate pe distanțe scurte. O creștere semnificativă a ponderii ciclismului în cota modală poate contribui, de asemenea, la îmbunătățirea fluxului de autovehicule și poate permite economisirea de fonduri care altfel ar fi alocate pentru construcția de noi drumuri sau de extindere a celor existente.

Proiectul va avea un impact ridicat din punct de vedere cultural, acesta ducând la schimbarea mentalității oamenilor în ceea ce privește utilizarea transportului cu bicicleta, „educându-i” pe aceștia în ceea ce privește beneficiile și impactul utilizării acestui mijloc de transport nepoluant. Prin oferirea unei infrastructuri înalte calitativ, a unor facilități moderne și accesibile proiectul își duce aportul la reducerea emisiilor de CO2 și la creșterea siguranței pietonilor. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii verzi – de transport velo din comună vor contribui la creșterea atractivității acestui mijloc de deplasare.

Luând în considerare situația actuală, implementarea unei rețele de piste de biciclete trebuie să reprezinte o prioritate atât pentru autoritatea locală cât și pentru locuitorii comunei, întrucât un sistem velo accesibil și economic va contribui pozitiv la dezvoltarea comunei și la creșterea calității vieții locuitorilor prin reducerea timpilor de deplasare, și prin reducerea cantității de CO2. Mai mult decât atât, îmbunătățirea calității vieții și a medului rural va crea un mediu atractiv, modern, ecologic și accesibil pentru locuitorii săi și pentru turiști, care învață sau muncesc în comunitate.

Din punct de vedere al dezvoltării durabile a comunei Ciugud, amenajarea pistelor pentru bicicliști va avea efecte pozitive in special prin:

rurale; decongestionarea traficului: o infrastructură adecvată pentru biciclete ar putea reduce presiunea asupra drumurilor și ar oferi o alternativă la

transportul motorizat, mai ales în perioadele aglomerate; crearea unor conexiuni între pistele de biciclete din Ciugud și traseele din zonele învecinate ar putea contribui la un sistem de transport mai sustenabil și integrat;

poluare, contribuind la protejarea mediului Bicicleta este un mijloc de transport relativ ieftin, accesibil practic aproape oricui si ca achiziționare si ca întreținere, mai ales in comparație cu un autoturism, iar costurile pentru realizarea si întreținerea infrastructurilorspecifice sunt mult mai reduse decât pentru alte forme de transport, realizând deci si importante economii la bugetele publice.

Descrierea sumară a obiectivului de investiții

Localitatile Limba, Ciugud si Seusa

Se propune amenajarea unei piste/traseu sugerat pentru biciclete cu sens bidirectional, amplasata alternativ pe partea stanga sau dreapta a drumurilor judetene DJ 107C si DJ107 respectiv a drumului comunal DC307, cu o lungime de 7375m(Tronson 1);

Extravilanul localitatii Drambar:

Se propune amenajarea unei piste pentru biciclisti cu sens bidirectional, amplasata in zona Debarcaderului Drambar si a Parcului de campare pentru rulote, cu o lungime de 1029m(Tronson 2);

Se propune amenajarea unei piste/traseu sugerat pentru biciclete cu sens bidirectional, amplasata la ieșirea din zona Debarcaderului Drambar si a Parcului de campare pentru rulote având sensul spre localitatea Teleac, cu o lungime de 344m(Tronson 3);

Localitatile Teleac si Drambar:

Se propune amenajarea unei piste pentru biciclisti cu sens bidirectional, amplasata pe partea dreapta a drumului judetean DJ 107C, cu o lungime de 752m(Tronson4), incepand din localitatea Teleac cu sensul spre localitatea Drambar.

Localitatile Teleac si Hapria:

Se propune amenajarea unei piste pentru biciclisti cu sens bidirectional, amplasata pe partea dreapta a drumului judetean DJ 107, cu o lungime de 2680m(Tronson 5) din localitatea Teleac pana la intrare in localitatea Hapria;

Localitatea Hapria:

Se propune amenajarea unei piste pentru biciclete cu sens bidirectional, amplasata pe partea dreapta a drumului judetean DJ 107, cu o lungime de 820m(Tronson 6).

Amplasamentul investiției se regăsește pe terenurile situate în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Ciugud.

Valoarea proiectului este de 6.204.510,08 lei fără TVA. Proiect este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

FOTO: Documentație și imagine generată cu AI.

